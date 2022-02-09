سياسة
3 دقيقة قراءة
جنرال أمريكي: تداعيات أزمة أوكرانيا قد تسبب اضطراباً واسعاً بالشرق الأوسط
حذّر الجنرال إريك كوريلا المرشّح لمنصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية من أنّه إذا غزت روسيا أوكرانيا فقد يؤدّي ذلك إلى عدم استقرار أوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا حيث تمتلك موسكو قاعدة عسكرية وقوات.
جنرال أمريكي: تداعيات أزمة أوكرانيا قد تسبب اضطراباً واسعاً بالشرق الأوسط
كوريلا: إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن تتردد في لعب دور المفسد في سوريا أيضاً
9 فبراير 2022

حذّر اللفتنانت جنرال إريك كوريلا المرشَّح لمنصب القائد العامّ للقيادة المركزية الأمريكية، أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء، من أنّه إذا غزت روسيا أوكرانيا كما يخشى كثيرون، فقد يؤدّي ذلك إلى عدم استقرار أوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا.

لكنّه كان واضحاً أن إيران لا تزال تمثّل التهديد الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

كما أخبر كوريلا لجنة القوات المسلّحة بمجلس الشيوخ أن الصين توسّع قوتها وإنفاقها في منطقة القيادة المركزية، بما في ذلك البلدان التي تحتاج إليها الولايات المتحدة لجمع المعلومات الاستخبارية عن "الأنشطة المتطرّفة في أفغانستان".

قال كوريلا خلال جلسة استماع للجنة بشأن ترشيحه: "بما أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية للمنافسة مع الصين، فيجب أن نظل منخرطين في الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا".

وتَلقَّى كوريلا، وهو ضابط مخضرم يتمتّع بخبرة واسعة في حربَي العراق وأفغانستان، استقبالاً ودّياً من اللجنة، وقيل له إن من المرجح التصديق على تعيينه.

وإذا حصل على المنصب فسيتولّى كوريلا المسؤولية فيما يواصل البنتاغون محاولة تحويل تركيزه إلى المحيطَين الهندي والهادئ، ومواجهة الصين الصاعدة، وتعزيز الدفاعات ضد روسيا في أوروبا.

لكن الوكلاء المدعومين من إيران واصلوا هجماتهم على الولايات المتحدة والقوات المتحالفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما يعوق في كثير من الأحيان خطط نقل مزيد من القوات خارج المنطقة.

وسيحلّ كوريلا محل الجنرال فرانك ماكنزي، الذي سيتقاعد بعد تولّي منصب قائد المنطقة المركزية لثلاث سنوات.

وأشرف ماكنزي على فترة مضطربة في المنطقة، مع انسحاب أمريكا الفوضوي من أفغانستان، وتفكيك تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وتصاعد التهديدات من إيران ووكلائها الذين يشنّون مزيداً من الهجمات ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسفن في البحر.

وأخبر كوريلا اللجنة أنه بعد جلسة الاستماع سينتقل إلى ألمانيا كجزء من الجهود الأمريكية لطمأنة الحلفاء القلقين بشأن الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

وردّاً على سؤال حول احتمال حدوث تداعيات في الشرق الأوسط حال وقوع غزو روسي لأوكرانيا، قال كوريلا إنه يعتقد أنّه يمكن أن يمتدّ إلى سوريا، حيث تمتلك روسيا بالفعل قاعدة عسكرية وقوات.

وأردف كوريلا الذي شغل سابقاً منصب نائب في القيادة المركزية: "إذا غزت روسيا أوكرانيا، فلن تتردّد في لعب دور المفسد في سوريا أيضاً".

وأضاف أنّ واشنطن لا تعتقد أن روسيا تريد خوض حرب مع الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us