سياسة
5 دقيقة قراءة
يوغي أديتياناث... كاهن بوذي متشدد يعادي المسلمين وخلفٌ محتمل لرئيس الوزراء
يسعى الكاهن البوذي المتشدد يوغي أديتياناث لولاية ثانية برئاسة وزراء ولاية أوتار براديش إلى تحفيز الناخبين الهندوس على دعم حزب بهاراتيا جاناتا، لاعباً على وتر الدين الحساس ومتجاهلاً المسلمين الذين يشكلون خمس سكان الولاية.
يوغي أديتياناث... كاهن بوذي متشدد يعادي المسلمين وخلفٌ محتمل لرئيس الوزراء
يوغي أديتياناث معروف بتصريحاته المناهضة للمسلمين / Reuters
9 فبراير 2022

يقود راهب بوذي معروف بتصريحاته المناهضة للمسلمين الخميس حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي إلى الانتخابات في أوتار براديش، أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، وقد يصبح في حال فوزه، في موقع الصدارة لخلافة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأثار يوغي أديتياناث البالغ 49 عاماً، جدلاً منذ تعيينه المفاجئ عام 2017 رئيساً لوزراء ولاية أوتار براديش الواقعة في شمال الهند والتي يسكنها أكثر من 200 مليون شخص، أي أكثر من عدد سكان البرازيل.

وفيما يسعى أديتياناث الذي يحظى بحماية مودي، لولاية ثانية، يحفّز الناخبين الهندوس على دعم حزب بهاراتيا جاناتا، لاعباً على وتر الدين الحساس ومتجاهلاً المسلمين الذين يشكلون خمس سكان الولاية.

وازدادت شعبية هذا الكاهن البوذي بسرعة حتى خارج ولاية أوتار براديش نتيجة خطاباته النارية وصورته كقائد متمسك بمواقفه مهما كان الثمن.

وتقول الصحافية والمعلقة السياسية سونيتا أرون: "يجاهر بسياسته وأيديولوجيته الهندوسية من دون تردّد، ويقدّم نفسه كزعيم هندوسي، وهذا ما يجذب الجماهير والأصوات".

وصرحت لوكالة الصحافة الفرنسية: "عندما يتهجّم على المسلمين، يستقطب انتباه الجماهير".

في الفترة التي تسبق الانتخابات المزمعة هذا الأسبوع، لم يلطّف الراهب الذي يرتدي ثوباً أصفر كلماته، وقال إن الانتخابات ستكون معركة بين "80% و20%"، في إشارة إلى الانقسام الديموغرافي للولاية دينياً.

في أحد التجمعات الانتخابية الحاشدة رغم التدابير الصحية المفروضة لمكافحة الوباء، كان الحضور يهتف عالياً في كل مرة كان يوغي يسخر فيها من الناخبين المسلمين.

وكتب على تويتر الشهر الماضي: "إنهم يعبدون جناح"، في إشارة إلى محمد علي جناح، مؤسس باكستان، جارة الهند وعدوها اللدود.

وأضاف: "إنهم يعشقون باكستان، نحن نضحي بحياتنا من أجل ما بهاراتي (الهند الأم)".

أبقار وميليشيا

وينحدر أديتياناث المولود أجاي سينغ بيشت من عائلة متواضعة مكونة من سبعة أطفال، وكان والده حارس غابات.

خلال دراسته الرياضيات في الجامعة، أصبح ناشطاً في الجناح الطلابي لـ"راشتريا سوايامسيفاك سانغ"، وهي منظمة هندوسية يمينية ألهمت عقيدة حزب بهاراتيا جاناتا.

بعد تخرجه، أصبح كاهناً في معبد غوراخناث المنادي بتفوق الهندوس، وفي الوقت نفسه دخل المعترك السياسي وانتخب نائباً للمرة الأولى عام 1998 عندما كان يبلغ 26 عاماً.

وأثناء ذلك، أسس ميليشيا شبابية أطلق عليها اسم "هندو يوفا فاهيني".

وكان أعضاء هذه الميليشيا يعاملون المسلمين بوحشية ويتهمونهم بذبح الأبقار أو إغواء هندوسيات من أجل تحويلهن إلى الإسلام.

ويعتبر الهندوس الأبقار مقدسة ويحظر ذبحها في العديد من الولايات من بينها ولاية أوتار براديش.

وأديتياناث نفسه ملاحق بالعديد من القضايا الجنائية المعلقة في محاكم مختلفة.

في العام 2007، سُجن 11 يوماً لمحاولته إثارة توتر مجتمعي. وقال في أحد خطاباته: "إذا قتلوا (المسلمون) هندوسياً واحداً، سنقتل 100 مسلم".

لكن لا يبدو أن أي شيء سيسهم في تشويه سمعته وكبح شعبيته: في العام 2014 عيّن رئيس كهنة المعبد الذي ينتمي اليه.

وبعدما أصبح رئيس وزراء أوتار براديش بعد ثلاث سنوات، أعلن أديتياناث فرض قيود على المسالخ واستخدام مكبرات الصوت للآذان، ما خلق جواً من الخوف والترهيب.

وأفادت تقارير إعلامية هندية أن عمليات إعدام خارج القضاء نفذت خلال فترة حكمه في أكثر من 100 شخص متهمين بارتكاب جرائم، ومعظمهم من المسلمين أو من طبقة الداليت التي تعتبر طبقة دنيا في المجتمع.

لكن أديتياناث ينفي هذه التهمة.

خلف محتمل؟

ويتماشى أسلوبه السياسي بقوة مع حزبه الذي اتهم بتعزيز التعصب الديني بهدف تحقيق مكاسب انتخابية، وهو أمر يتعارض مع المبادئ العلمانية والديموقراطية التي أسست عليها الهند.

ويبدو أيضاً أن أديتياناث يمثل ثقلاً موازياً لمودي إذ إنه يقود أجندة الغالبية الهندوسية للحزب بشراسة فيما رئيس الوزراء مقيد إلى حد ما بسبب الالتزامات التي يفرضها منصبه.

داخل الحزب، يعتبر خلفاً محتملاً لمودي الذي يكبره بـ20 عاماً.

وسيسهم فوز قوي في الانتخابات، التي تمتد لأكثر من سبع جولات من التصويت قبل عملية فرز الأصوات في أوائل آذار /مارس، في تعزيز ذلك.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب بهاراتيا جاناتا سيحصل على 43% من الأصوات، متقدماً بشكل كبير على حزب ساماجوادي الاشتراكي، وهو ما يكفي بسهولة لتحقيق أغلبية مطلقة.

وقال عضو في حزب بهاراتيا جاناتا لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته: "من السابق لأوانه التحدث عن دوره في المستقبل. لكن من الواضح أنه يأتي ثانياً بعد مودي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us