سياسة
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استطلاع: 70% من الفرنسيين مع تقليل أو وقف المساعدات الاجتماعية للأجانب
أظهر الاستطلاع أنّ نحو 70% من الفرنسيين يريدون أن تقتصر المساعدات العائلية على حاملي الجنسية الفرنسية أو مواطني الاتحاد الأوروبي.
استطلاع: 70% من الفرنسيين مع تقليل أو وقف المساعدات الاجتماعية للأجانب
اقترح مرشحو اليمين للرئاسة الفرنسية كافةً تقليل أو حتى إلغاء المساعدات الاجتماعية الممنوحة للأجانب / x
9 فبراير 2022

كشف استطلاع رأي نُشِر الأحد، أنّ 7 من أصل 10 فرنسيين يؤيّدون فكرة تقليل أو وقف تقديم مساعدات اجتماعية للأجانب المقيمين في فرنسا.

وشملت العيّنة المشاركة في الاستطلاع ما يزيد على ألفي مشارك من الجنسين.

وأظهر الاستطلاع الذي أعده معهد "IFOP" الفرنسي، أنّ 69% من النساء يؤيّدن فرض حظر كامل على دفع المساعدات الاجتماعية للأجانب الذين قضوا أقلّ من خمس سنوات في فرنسا بشكل منتظم، مقابل 77% من الرجال.

وتُظهِر هذه الأرقام أنّ مزيداً من النساء يُقبِلن على هذه الفكرة، رغم أنّهن كُنَّ تاريخياً أقل تأييد لها من الرجال.

كما تبيّن أنّ 70% من النساء و72% من الرجال الذين شملهم الاستطلاع يريدون أن تقتصر المساعدات العائلية على الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية أو مواطني دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أنّ مرشحي اليمين الثلاثة لانتخابات الرئاسة الفرنسية اقترحوا بالفعل تقليل أو حتى إلغاء المساعدات الاجتماعية الممنوحة للأجانب.

كما يوضّح الاستطلاع أنّ 84% من المؤيدات لمرشحة الحزب الجمهوري فاليري بيكريس يؤيدن هذه الخطوة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 85% لدى كل من مؤيدات رئيسة التجمع الوطني مارين لوبان ومرشح حزب "استعادة فرنسا" إريك زمور.

مصدر:TRT عربي
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