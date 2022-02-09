قال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العامّ لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن الصيف المقبل سيكون مهمّاً لقطاع السياحة الذي تَضرَّر خلال جائحة كورونا، وإن تركيا ستحافظ خلال العقود المقبلة على دورها الريادي في هذا القطاع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بولوليكاشفيلي، لوكالة الأناضول، في مقرّ المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأعرب المسؤول الأممي عن توقعه أن يشهد قطاع السياحة حول العالم انتعاشاً ملحوظاً خلال الموسم المقبل، مشيراً إلى أن تركيا سوف تحافظ على مكانتها ودورها الريادي العالمي في السياحة.

ولفت إلى أن قطاع السياحة العالمي تَضرَّر خلال مرحلة الوباء (كورونا)، وأن الفترة الماضية كانت الأصعب في تاريخ القطاع.

وذكر أن كثيراً من الشكوك والأسئلة يُجَب عنه في مجال مستقبل قطاع السياحة، الذي يوظف أكثر من 100 مليون شخص.

وأضاف بولوليكاشفيلي أن قطاع السياحة خسر نحو 4 تريليونات دولار في العامين الماضيين بسبب التأثيرات السلبية لوباء كورونا.

وأكد أن العام الماضي (2021) شهد زيادة خجولة بنسبة 4% في عدد السياح على مستوى العالم، إلا أن هذا الصيف سيكون مهمّاً للغاية من حيث رؤية مستقبل قطاع السياحة العالمي وإظهار إمكانياته.

وأشار إلى أن السياح حول العالم سئموا قيود التطعيم وإجراء الاختبارات الطبية، وأنهم لا يعرفون ما إذا كان بإمكانهم دخول المطاعم في البلدان التي يذهبون إليها، إضافة إلى أن أنماط حياة العائلات خلال العامين الماضيين تغيرت بسبب تأثيرات قيود الحجر الصحي.

كما أشار إلى أن أولويات منظمة السياحة العالمية تركز على مواصلة تمويل الحكومات ودعم قروض القطاع الخاصّ في مجال السياحة ووضع بروتوكول معياري مشترك يسهّل إجراءات السفر.

تركيا مستمرة في الريادة

وشدّد بولوليكاشفيلي على أن تركيا سوف تواصل خلال الفترة المقبلة ريادة قطاع السياحة على مستوى العالم، وزاد: "أنا شخصيّاً أرى أن لتركيا مستقبلاً طويلاً جداً في هذا القطاع، لا سيما أنها تحتوي على إمكانات مهمة في الاستثمار السياحي".

وأردف: "كمواطن جورجي، أرى أن تركيا، البلد الجار والصديق لبلادي، أظهرت ريادتها العالمية لقطاع السياحة طوال العقود الثلاثة الماضية، وسوف تحافظ على هذه المكانة خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن شركات كبيرة مثل الخطوط الجوية التركية استثمرت ملايين الدولارات في قطاع السياحة خلال العقود الثلاثة الماضية، وهذا بالطبع إنجاز عظيم لأي بلد في العالم.

واعتبر بولوليكاشفيلي أن تركيا "تخلق باستمرار فرصاً كبيرة" في السياحة، لما تملكه من مناطق طبيعية وتنوُّع ثقافي، وأضاف: "أنا واثق بأن تركيا ستستمر في لعب دور ريادي في قطاع السياحة العالمي. اليوم تُعتبر إسطنبول واحدة من أكبر نقاط ووجهات الطيران في العالم مما يخلق فرصاً كبيرة للبلاد".

وختم قائلًا: "ما دامت الاستثمارات والابتكارات مستمرة، فليس لديّ أدنى شكّ في أن نمو قطاع السياحة في تركيا سيستمرّ خلال العقود المقبلة. سوف يكون بإمكان هذا القطاع توفير وظائف كثيرة والمساهمة في تخفيف البطالة.

وأضاف: "أنا في الواقع أودّ أن أتقدم بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، لا سيما وأني مطّلع على الجهود التي بذلها من أجل تعزيز وتطوير قطاع السياحة".​​​​