فتحت السلطات الصينية تحقيقاً في واقعة العثور على امرأة مقيدة من رقبتها داخل كوخ وسط طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع.

وأثارت صورة المرأة موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

المرأة، التي قالت السلطات إنها تحمل اسماً يعني ”زهرة البرقوق الصغيرة”، عُثر عليها على مشارف مدينة شويتشوو بمقاطعة جيانغسو أواخر الشهر الماضي، حيث كانت ترتدي ملابس رقيقة.

وذكرت تقارير أنها كانت متزوجة بمواطن صيني، ولديها ثمانية أطفال، وتعاني مرضاً عقلياً خطيراً.

تتلقى المرأة العلاج في مستشفى على يد فريق من الأطباء، وباتت في حالة بدنية وعقلية مستقرة، وفقاً لصحيفة ”غلوبال تايمز” التابعة للحزب الشيوعي الحاكم.

ذكرت تقارير إعلامية حكومية أن المرأة تنحدر من مقاطعة يونان البعيدة، الواقعة جنوب غربي البلاد.

وأضافت أن السلطات تحقّق في إهمال محتمَل من مسؤولين محليين، فيما أُثيرَت شكوك بأن المرأة ربما تعرضت للاتجار بالبشر.

وظهر مقطع فيديو للمرأة على الإنترنت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أثار دعوات لإجراء تحقيق، وهو أمر نادراً ما تواجهه السلطات الشيوعية التي تفرض رقابة صارمة على المعلومات عبر الإنترنت.