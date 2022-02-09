سياسة
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ضجة في الصين بعد العثور عى امرأة مُقيَّدة من رقبتها داخل كوخ.. ما القصة؟
قررت السلطات الصينية بدء تحقيق في واقعة العثور على امرأة مقيدة من رقبتها داخل كوخ وسط طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع، وهو ما أثار موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضجة في الصين بعد العثور عى امرأة مُقيَّدة من رقبتها داخل كوخ.. ما القصة؟
المرأة عُثر عليها مقيدة من رقبتها داخل كوخ وسط طقس شديد البرودة / مواقع التواصل
9 فبراير 2022

فتحت السلطات الصينية تحقيقاً في واقعة العثور على امرأة مقيدة من رقبتها داخل كوخ وسط طقس شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع.

وأثارت صورة المرأة موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

المرأة، التي قالت السلطات إنها تحمل اسماً يعني ”زهرة البرقوق الصغيرة”، عُثر عليها على مشارف مدينة شويتشوو بمقاطعة جيانغسو أواخر الشهر الماضي، حيث كانت ترتدي ملابس رقيقة.

وذكرت تقارير أنها كانت متزوجة بمواطن صيني، ولديها ثمانية أطفال، وتعاني مرضاً عقلياً خطيراً.

تتلقى المرأة العلاج في مستشفى على يد فريق من الأطباء، وباتت في حالة بدنية وعقلية مستقرة، وفقاً لصحيفة ”غلوبال تايمز” التابعة للحزب الشيوعي الحاكم.

ذكرت تقارير إعلامية حكومية أن المرأة تنحدر من مقاطعة يونان البعيدة، الواقعة جنوب غربي البلاد.

وأضافت أن السلطات تحقّق في إهمال محتمَل من مسؤولين محليين، فيما أُثيرَت شكوك بأن المرأة ربما تعرضت للاتجار بالبشر.

وظهر مقطع فيديو للمرأة على الإنترنت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أثار دعوات لإجراء تحقيق، وهو أمر نادراً ما تواجهه السلطات الشيوعية التي تفرض رقابة صارمة على المعلومات عبر الإنترنت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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