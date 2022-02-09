أظهرت دراسة بحثية في لبنان الأربعاء، ارتفاعاً في عدد المهاجرين والمسافرين خلال عام 2021 بنسبة 346 بالمئة، على وقع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك في دراسة بحثية أجرتها شركة "الدولية للمعلومات" اللبنانية (خاصة)، بشأن أعداد المهاجرين والمسافرين من البلاد.

وأفادت الدراسة بأنّ "عدد المهاجرين والمسافرين اللبنانيين في عام 2021 بلغ 79 ألفاً و134 شخصاً، مقارنة بـ17 ألفاً و721 شخصاً في عام 2020، أيّ بنسبة ارتفاع تبلغ 346 بالمئة".

وأوضحت أنّ "عام 2021 سجّل العدد الأكبر من المهاجرين والمسافرين خارج البلاد مقارنة بالأعوام الأربعة السابقة".

وأضافت أنّ "عدد المهاجرين والمسافرين في عام 2017 بلغ أكثر من 18 ألفاً، فيما وصل في عام 2018 إلى 33 ألفاً، وفي عام 2019 بلغ أكثر من 66 ألفاً، وفق بيانات رسمية صادرة عن الأمن العامّ في لبنان".

وعزت الدراسة ذلك إلى "الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة وتدنّي مستوى الخدمات وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، التي تدفع آلاف اللبنانيين إلى الهجرة والسفر بحثاً عن فرصة عمل أو تحسيناً لظروف الحياة".

ولم تصدر السلطات اللبنانية تعقيباً على الأرقام التي ذكرتها الدراسة البحثية حتى وقت كتابة الخبر.

وفي يونيو/حزيران الماضي وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدّة وقساوة في العالم"، وصنّفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سُجِّلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.

وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرّة لأكثر من ربع قرن عند حدود ألف و515، إلّا أنّها تدهورت تدريجياً منذ أواخر 2019 متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.