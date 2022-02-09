سياسة
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إسرائيل تكشف محاولة أسرى فلسطينيين الفرار من سجن قرب رام الله.. ما القصة؟
أشار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إلى محاولة فرار من سجن عوفر قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية عبر نفق، كما حدث في سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي.
إسرائيل تكشف محاولة أسرى فلسطينيين الفرار من سجن قرب رام الله.. ما القصة؟
هآرتس: عُثرَ على وثيقة مكتوبة بخط اليد في خزانة بسجن عوفر تضمّنت خريطة مفصلة ودقيقة لخطة هرب السجناء عبر حفر أنفاق / AA
9 فبراير 2022

كشف وزير إسرائيلي النقاب عن محاولة معتقلين فلسطينيين الفرار من سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية من خلال نفق.

ولم يوضّح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف توقيت محاولة الفرار أو عدد المعتقلين الذين حاولوا الفرار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بارليف الأربعاء، قوله للجنة تحقيق إسرائيلية إنّ المعتقلين الفلسطينيين حاولوا الفرار من سجن عوفر من خلال حفر نفق كما حدث في سجن جلبوع.

وأضاف أن السجانين الإسرائيليين أفشلوا محاولة الفرار، بلا مزيد من التفاصيل.

وكان 6 معتقلين فلسطينيين نجحوا في سبتمبر/أيلول الماضي في الفرار من سجن جلبوع شمالي إسرائيل بعد حفر نفق إلى خارج السجن، فيما أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم بعد عدة أسابيع من فرارهم.

وقال بارليف إنّ نجاح المعتقلين في الفرار من سجن جلبوع "سببه قصور السجانين والقيادة".

وأضاف: "العيوب في تصرّف هؤلاء كانت واضحة خلال الساعات الاولى بعد فرار السجناء، بسبب منهج الارتجالية وعدم الانضباط الذي بات يخيم على المجتمع الإسرائيلي".

وتحقّق لجنة إسرائيلية في ظروف عملية فرار المعتقلين، لتحديد المسؤولين عنها.

من جهتها نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأربعاء، عن مصدر أمني لم تسمّه قوله إنّه "عُثرَ يوم الاثنين على وثيقة مكتوبة بخط اليد في خزانة بسجن عوفر، تضمّنت خريطة مفصلة ودقيقة لخطة هروب السجناء عبر حفر أنفاق".

وأضافت أنّه عُثر على الوثيقة في خزانة أسير يتبع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وحسب مؤسسات مختصّة بشؤون الأسرى، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4 آلاف و600 أسير حتّى نهاية ديسمبر/كانون الأوّل 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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