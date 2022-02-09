سياسة
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هآرتس: مسؤول سوداني يزور إسرائيل لتعزيز العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن مسؤولاً سودانياً أوفدته الحكومة، يزور تل أبيب في إطار مساعي تعزيز العلاقات بين الجانبين.
هآرتس: مسؤول سوداني يزور إسرائيل لتعزيز العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب
المسؤول السوداني يزور تل أبيب لتعزيز العلاقات / وسائل إعلام عبرية
9 فبراير 2022

كشفت صحيفة عبرية الأربعاء أن مسؤولاً سودانياً وصل إلى تل أبيب في إطار مساعي تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقالت صحيفة هآرتس إن "المسؤول رفيع المستوى هو موفد من الحكومة السودانية، وتهدف الزيارة إلى التقدم بالعلاقات بين الخرطوم وتل أبيب".

وأشارت إلى أن المسؤول الذي لم تذكر اسمه وصل إلى تل أبيب بداية الأسبوع الحالي، فيما لم يصدر أي تأكيد على الأمر من حكومتي السودان وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر إلى أن أنباءً جرى تداولها قبل أسابيع، تفيد بأن وفداً عسرياً إسرائيلياً زار الخرطوم بهدف عقد لقاء مع عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الحاكم، وعدد من قيادات الجيش.

وتحرك السودان لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020. ويتبادل مبعوثون الزيارات بين البلدين منذ ذلك الحين على الرغم من عدم توقيع أي اتفاق رسمي.

ويُنظر إلى الجيش السوداني على أنه قاد التحرك للتطبيع مع إسرائيل بينما كانت الجماعات المدنية أكثر تردداً في ذلك.

وسيطر الجيش السوداني على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول منهياً شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية بدأت بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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