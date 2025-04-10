وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي للضحايا: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 40 شهيداً و146 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية"، مضيفة أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف حرب الإبادة في) 18 مارس/آذار 2025 بلغت ألفاً و522 شهيداً و3 آلاف و834 إصابة".

وشددت على أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

12 شهيداً منذ الفجر

وفي ذات السياق، أفادت مصاد طبية باستشهاد 12 فلسطينياً منذ فجر اليوم الخميس، جرّاء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، بينها منزل مأهول وتجمُّع لمواطنين.

وذكرت مصادر وشهود أن مستشفى المعمداني بمدينة غزة استقبل جثامين 5 شهداء، بينهم طفلة، إضافة إلى عدد من المصابين، إثر قصف مسيّرة إسرائيلية تجمُّع مواطنين وسط المدينة.

كما أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني صباحاً بقصف إسرائيلي قرب مطعم حيفا بمدينة الزهراء وسط القطاع، فيما كشف مصدر آخر عن استشهاد اثنين آخرين بغارة إسرائيلية على شارع الطينة غرب القرارة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

عجز خطير في الأدوية

ومن جهة أخرى أعلنت الوزارة في بيان آخر نشره المكتب الإعلامي الحكومي على قناته في تليغرام أنّ نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية في القطاع وصلت إلى مستويات "خطيرة وغير مسبوقة".

وقالت الوزارة إنّ "نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة".

وأضافت أن 37% من قائمة الأدوية الأساسية، و59% من قائمة المستهلَكات الطبية، و54% من أدوية السرطان وأمراض الدم، رصيدها صفر"، وأردفت أن 80 ألف مريض سكري و110 آلاف مريض بضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية.

وأشارت الوزارة إلى أن "أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل ضِمن أرصدة مستنزفة من الأدوية والمهام الطبية المنقذة للحياة"، ووجَّهَت "نداءً عاجلاً لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية".

ومطلع مارس/آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وتنصَّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.

وسعى نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين في غزة دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، لا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 دمرت إسرائيل 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حادّ في الأدوية والمُعَدّات الطبية، بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

كما أخرجت الغارات الإسرائيلية 80 مركزاً صحياً عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.