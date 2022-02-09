أقرّ البيت الأبيض، الأربعاء، الخطة التي قدّمها البنتاغون بشأن القوات الأمريكية في بولندا، التي ترتّب خروج آمن للآلاف من الأمريكيين الذين قد يضطرون إلى الفرار من أوكرانيا في حال غزو روسيا.

وتحاول إدارة بايدن بهذه الخطة، تجنّب إخلال فوضوي مماثل لما حدث في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن نحو 1700 جندي من الفيلق "82" الجوي، ممن جرى نشرهم في بولندا، يخططون خلال الأيام المقبلة لإقامة نقاط تفتيش ومعسكرات خيام ومنشآت أخرى على الحدود بين بولندا وأوكرانيا، استعداداً لتقديم خدمات للأمريكيين القادمين.

وأشار المسؤولون، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن القوات غير مصرح لها بدخول أوكرانيا، ولن تجلي الأمريكيين أو تنفذ مهمات جوية داخل أوكرانيا.

بدلاً من ذلك، ستكون مهمتهم توفير الدعم اللوجيستي للمساعدة في تنسيق عملية إجلاء الأمريكيين من بولندا، عقب وصولهم إلى هناك من كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، عبر طرق برية ودون دعم عسكري أمريكي على الأرجح.

ولفت المسؤولون الأمريكيون، إلى أن هناك حوالي 30 ألف أمريكي حالياً في أوكرانيا، ويحتمل أن يرغبوا في المغادرة سريعاً إذا نفذت روسيا هجوماً محتملاً.

فقد عززت روسيا قواتها على حدود أوكرانيا منذ شهور، في وقت تحذر فيه دول غربية من احتمال شن هجوم خلال أسابيع، بينما يصر الكرملين على أن روسيا لا تعتزم غزو أوكرانيا.

وقال أحد القادة العسكريين ممن تابعوا إجلاء الأمريكيين من أفغانستان: "كان انسحاباً فوضوياً وعاجلاً رغم نجاحه، لذا لا نرغب في انسحاب فوضوي آخر من أوكرانيا.

فيما أصر البيت الأبيض على رفض المقارنة بالوضع في أفغانستان، مؤكداً أن "الظرف مختلف تماماً" في أوكرانيا.