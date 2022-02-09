سياسة
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يمكنه الوصول إلى إسرائيل.. إيران تكشف عن صاروخ جديد بمدى 1450 كيلومتراً
أعلنت إيران أنها صنّعت صاروخاً جديداً يمكن أن يصل مداه إلى القواعد الأمريكية بالمنطقة وأهداف داخل إسرائيل. ويطلق على الصاروخ اسم ”خيبر شكن”، في إشارة إلى حصن يهودي اجتاحه المحاربون المسلمون في الأيام الأولى للإسلام.
يمكنه الوصول إلى إسرائيل.. إيران تكشف عن صاروخ جديد بمدى 1450 كيلومتراً
إيران تكشف عن صاروخ جديد يصل مداه إلى 1450 كيلومتراً / AFP
9 فبراير 2022

كشفت إيران الأربعاء عن صاروخ جديد قيل إن مداه يمكن أن يصل إلى القواعد الأمريكية في المنطقة وكذلك أهداف داخل إسرائيل.

وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن الصاروخ يعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه 1450 كيلومتراً. ويطلق على الصاروخ اسم ”خيبر شكن”، في إشارة إلى حصن يهودي اجتاحه المحاربون المسلمون في الأيام الأولى للإسلام.

وأضاف أن الصاروخ يتمتع بدقة عالية، ويجري تصنيعه محلياً بالكامل، ويمكنه التغلب على أنظمة الدرع الصاروخي.

وتبعد أقرب نقطة في إسرائيل من إيران نحو ألف كيلومتر.

ويأتي التقرير مع استمرار المفاوضات في فيينا لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم مع القوى العالمية.

وتصر إيران التي لطالما قالت إنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، على أن برنامجها الصاروخي لا هدف له سوى الردع.

وتمتلك إيران صواريخ يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى ألفي كيلومتر.

واختبرت إيران مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، محركاً لصاروخ يعمل بالوقود الصلب مصمماً لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

وعادة ما تستخدم الصواريخ حاملة الأقمار الاصطناعية الوقود السائل، لكن يمكن تكييف صواريخ الوقود الصلب مع قاذفات متحركة يمكن قيادتها في أي مكان على طريق رئيسي أو نظام سكة حديد.

وترتبط صواريخ الوقود الصلب الخالص في الغالب بأنظمة الصواريخ الباليستية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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