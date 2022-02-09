كشفت إيران الأربعاء عن صاروخ جديد قيل إن مداه يمكن أن يصل إلى القواعد الأمريكية في المنطقة وكذلك أهداف داخل إسرائيل.

وذكر التلفزيون الحكومي الإيراني أن الصاروخ يعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه 1450 كيلومتراً. ويطلق على الصاروخ اسم ”خيبر شكن”، في إشارة إلى حصن يهودي اجتاحه المحاربون المسلمون في الأيام الأولى للإسلام.

وأضاف أن الصاروخ يتمتع بدقة عالية، ويجري تصنيعه محلياً بالكامل، ويمكنه التغلب على أنظمة الدرع الصاروخي.

وتبعد أقرب نقطة في إسرائيل من إيران نحو ألف كيلومتر.

ويأتي التقرير مع استمرار المفاوضات في فيينا لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم مع القوى العالمية.

وتصر إيران التي لطالما قالت إنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، على أن برنامجها الصاروخي لا هدف له سوى الردع.

وتمتلك إيران صواريخ يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى ألفي كيلومتر.

واختبرت إيران مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، محركاً لصاروخ يعمل بالوقود الصلب مصمماً لإطلاق الأقمار الاصطناعية.

وعادة ما تستخدم الصواريخ حاملة الأقمار الاصطناعية الوقود السائل، لكن يمكن تكييف صواريخ الوقود الصلب مع قاذفات متحركة يمكن قيادتها في أي مكان على طريق رئيسي أو نظام سكة حديد.

وترتبط صواريخ الوقود الصلب الخالص في الغالب بأنظمة الصواريخ الباليستية.