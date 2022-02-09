سياسة
3 دقيقة قراءة
الهند.. طلاب يتظاهرون احتجاجاً على منع الحجاب في مدارس ولاية كارناتاكا
خرج مئات الطلاب والطالبات في احتجاجات بمدينة كلكتا بشرق الهند، تنديداً بحظر ارتداء الحجاب في ولاية كارناتاكا جنوبي البلاد، مع تصاعد حدة الخلاف حول ارتداء الحجاب في المدارس.
الهند.. طلاب يتظاهرون احتجاجاً على منع الحجاب في مدارس ولاية كارناتاكا
متظاهرون في نيودلهي ينددون بحظر الحجاب في المدارس ببعض ولايات الهند / Reuters
9 فبراير 2022

تظاهر مئات الطلاب في مدينة كلكتا بشرق الهند الأربعاء، احتجاجاً على حظر ارتداء الحجاب في ولاية كارناتاكا جنوبي البلاد، مع تصاعد حدة الخلاف حول ارتداء الحجاب في المدارس.

واجتذب الجدل ملالا يوسفزاي، الناشطة الباكستانية المدافعة عن تعليم البنات والحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي نجت من إطلاق النار عليها وهي في الخامسة عشرة من عمرها على يد مسلح من حركة طالبان في بلدها في عام 2012. إذ طالبت يوسفزاي القادة الهنود في تغريدة "بوقف تهميش المسلمات".

وذكرت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، أن عدة مدارس في ولاية كارناتاكا منعت دخول الفتيات المحجبات بناءً على أمر من وزارة التعليم، مما أثار غضب أولياء الأمور والطالبات.

ونظّم الطلاب الهندوس احتجاجات مضادة وتوافدوا على المدارس في الأيام الماضية لتأييد الحظر، مما أجبر حكومة ولاية كارناتاكا على إغلاق المدارس والكليات لمدة ثلاثة أيام لتخفيف التوتر بين الجانبين.

وفي إحدى الحوادث التي ظهرت في مقطع فيديو انتشر بشدة على الإنترنت، ظهرت طالبة ترتدي الحجاب يحيط بها شبان هندوس يهتفون بشعارات دينية في أثناء محاولتها دخول مدرستها في كارناتاكا.

وقال شاهد من رويترز إن الطلاب المحتجين في كلكتا الأربعاء، كانوا من المحجبات في الغالب، مضيفاً أن المظاهرات لم تشهد وقوع حوادث. وقال الطلاب لرويترز إنهم يعتزمون التجمع مرة أخرى الخميس.

وقالت تسمين سلطانة إحدى المتظاهرات: "سنواصل الاحتجاج حتى تتوقف الحكومة عن إهانة الطالبات، نريد استعادة حقوقنا الأساسية، لا يمكنكم سلب حقوقنا".

ومن المزمع تنظيم احتجاجات الأربعاء في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت يوسفزاي في تغريدة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء: "منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بالحجاب أمر مروع. النظرة المادية للمرأة مستمرة سواء كانت ترتدي أقل أو أكثر".

وأصدرت حكومة الولاية، التي تبلغ نسبة سكانها المسلمين 12% ويحكمها حزب بهاراتيا غاناتا القومي الهندوسي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أمراً في 5 فبراير/شباط الجاري، يلزم جميع الطلاب اتباع قواعد الزي المدرسي التي تحددها المدارس.

وتتهم أحزاب المعارضة حكومة حزب بهاراتيا غاناتا على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات بالتمييز ضد الأقلية المسلمة. ودافع مودي عن سجله وقال إن سياساته الاقتصادية والاجتماعية تفيد جميع الهنود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us