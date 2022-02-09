قالت أوروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيستثمر 1.6 مليار يورو في دعم مساعي المغرب لتحقيق التحول على صعيد الطاقة وفي المجال الرقمي.

وأكدت فون دير لاين على حسابها على تويتر عقب محادثات في الرباط مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، أن "هذه فرصة عظيمة للنقلتين الخضراء والرقمية".

ويستهدف المغرب خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 45.5% بحلول 2030، كما حدد هدفاً للوصول بنسبة الطاقة المتجددة لأكثر من 52% من قدرة توليد الكهرباء بحلول 2025.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن هذه المساعدات جزء من خطة للاتحاد الأوروبي يطلق عليها اسم البوابة العالمية أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، لحشد 300 مليار يورو خلال الفترة بين 2021 و2027 دعماً للمشروعات المستدامة التي تعزز الروابط بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.