سياسة
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لتعذيبه قطة.. نادي "وست هام" يعاقب مدافعه زوما بأكبر غرامة مالية ممكنة
أعلن نادي "وست هام" الإنجليزي لكرة القدم، أنه عاقب مدافعه الدولي كورت زوما بـ"أكبر غرامة مالية ممكنة"، عقب نشر مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب وهو يعذب قطة.
لتعذيبه قطة.. نادي "وست هام" يعاقب مدافعه زوما بأكبر غرامة مالية ممكنة
"اللاعب وافق فوراً على قيمة الغرامة وطالب أن يتم التبرع بالمبلغ لجمعية حماية حقوق الحيوان". / AFP
9 فبراير 2022

أعلن نادي "وست هام" الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، أنه عاقب مدافعه الدولي الفرنسي كورت زوما بـ"أكبر غرامة مالية ممكنة"، غداة نشر مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب وهو يعذب قطة، ما أثار موجة غضب عارمة في إنجلترا.

وتنص القوانين على أنّ الحد الأقصى للغرامة التي يمكن لأحد الأندية أن يفرضها على لاعبه هي عادة حسم راتبه لمدة أسبوعين، والّتي في حالة زوما، ستصل إلى حوالي 300 ألف يورو.

وأكد النادي في بيان أن "اللاعب وافق فوراً على قيمة الغرامة وطالب أن يجري التبرع بالمبلغ لجمعية حماية حقوق الحيوان".

وقبل نشر "وست هام" بيانه بفترة وجيزة، أشارت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، وهي أكبر جمعية لحقوق الحيوان، إلى أنه جرى أخذ القطتين اللتين يملكهما المدافع الدولي منه.

وقالت "نريد طمأنة الجميع بأننا نحقق بالموضوع، وأن القطتين في مكان آمن ويجري الاعتناء بهما".

و في السياق ذاته، أكد وست هام أن "النادي وكورت يتعاونان بشكل كامل مع التحقيق، وقد وافق اللاعب طواعية على جميع الإجراءات التي جرى اتخاذها بداية، بما في ذلك إعطاء القطتين إلى الجمعية الملكية لفحصهما".

وتابع: "يشعر كورت بالندم، وعلى غرار أي شخص في النادي يتفهم تماماً شدة رد الفعل على الحادث وضرورة اتخاذ إجراءات معينة بحقه".

كما طالبت عريضة نُصت باللغتين الفرنسية والإنجليزية، بملاحقات قانونية ضد لاعب وست هام، ولاقت تضامناً كبيراً على منصة "تشاينج.أورغ" (تغيير)، وحصلت على 170 ألف توقيع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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