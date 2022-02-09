لجأت امرأة حامل إلى مستشفى باكستاني بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها "معالج" أكّد لها أن هذه الطريقة تضمن لها وضع مولود ذكر، وفق ما أفادت به مصادر طبية الأربعاء.

وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة في المستشفى لوكالة الصحافة الفرنسية أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور (شمال غربي باكستان)، بعد أن حاولت نزع المسمار بنفسها.

وأشار إلى أنها "كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيراً". وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة خمسة سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة إنها أم لثلاث بنات.

ويكثر المعالجون التقليديون في باكستان، إلا أن مدارس فقهية إسلامية عدة لا تؤيد هذه الطرق "العلاجية" المستوحاة من طقوس صوفية معينة.

وغالباً ما يُنظر إلى إنجاب مولود ذكر على أنه فأل خير في جنوب آسيا، إذ يُعتقد أنه أكثر قدرة من الفتاة على مساعدة والديه في تأمين مدخول مالي.

وتسعى الشرطة الباكستانية حالياً إلى استجواب المرأة. وقال قائد شرطة بيشاور عباس إحسان لوكالة الصحافة الفرنسية: "سنلقي القبض على المشعوذ قريباً".