أكّدت مسؤولة أوكرانية الأربعاء أنّ القوات الروسية المحتشدة على حدود بلادها ليست جاهزة لاجتياح وشيك لبلادها، الأمر الذي يخشاه الغربيون، لكنّها تستخدم لـ"ابتزاز" يمارسه الكرملين.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار "نرى حشداً للقوات المسلحة، ولكن ليس هناك تدريب لوحدات هجومية.. لا نرى إعداداً لبنى تحتية ضرورية لتصعيد فوري".

واعتبرت في مؤتمر صحفي في "أفديكفا" على خط الجبهة بين الجنود الأوكرانيين والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا أنّ "روسيا تتوسل حشد القوات لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز".

ورأت أنّ هدف موسكو هو "تدمير التحالفات السياسية والأمنية بين الغربيين".

وكرّرت موقف بلادها القائل إنّ "الحرب الروسية-الأوكرانية بدأت في 2014" حين استولى متمردون تدعمهم روسيا على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا، بُعيد ضمّ موسكو لشبه جزيرة القرم في الجنوب.

وتحشد موسكو منذ نهاية العام الماضي عشرات الآلاف من جنودها على حدود أوكرانيا، ما يثير مخاوف الدول الغربية من غزو وشيك.

وفيما أكّدت الاستخبارات الامريكية أنّ لموسكو قدرات كافية لشن هجوم منتصف شباط/فبراير، فإنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه يرى "حلولاً ملموسة" من أجل تسوية سلمية للنزاع بعد زيارته العاصمتين الروسية والأوكرانية.

وتنفي موسكو أيّ نيّة لشن غزو مطالبة بضمانات لأمنها، في مقدّمها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.