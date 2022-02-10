سياسة
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المغرب وإسرائيل يبحثان التعاون بين أئمة مسلمين وحاخامات يهود
عقد رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين لقاءً مع الأمين العامّ للرابطة المحمدية (المغربية) للعلماء أحمد عبادي، بحثا خلاله التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود.
المغرب وإسرائيل يبحثان التعاون بين أئمة مسلمين وحاخامات يهود
دافيد غوفرين (يسار) بحث مع عبادي التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود / مواقع التواصل
10 فبراير 2022

بحث المغرب وإسرائيل، الأربعاء، التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين مع الأمين العام للرابطة المحمدية (المغربية) للعلماء أحمد عبادي.

وقال غوفرين في تغريدة على حسابه بتويتر: "سعدت بلقاء الدكتور أحمد عبادي، تباحثنا خطط عمل تطبيقية عدة محاولين إخراجها إلى أرض الواقع في ما يخص التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود".

وأضاف أن "التعاون يهدف إلى تعزيز أسس التعايش والتسامح وقبول الآخر وتجاوز الاختلافات العقائدية للنهوض بمجتمعاتنا نحو مستقبل أفضل".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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