قالت الولايات المتحدة الأربعاء إن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري على حدود أوكرانيا، في وقت أكدت فيه فرنسا أنها حصلت على تعهدات من الكرملين بأن لا يحدث "تصعيد" إضافي.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "لقد واصلنا، حتى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ملاحظة تدفق قدرات إضافية من أجزاء أخرى من روسيا باتجاه الحدود مع أوكرانيا وبيلاروسيا".

وأضاف كيربي: "لن نعطي أرقاماً محددة، لكنها مستمرة في الزيادة"، مشيراً إلى وجود "أكثر من 100 ألف" عسكري حالياً.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "نرى أيضاً مؤشرات على أن مجموعات قتالية أخرى في طريقها".

وشدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يواصل تعزيز قدراته العسكرية... كل يوم يمنح نفسه مزيداً من الخيارات، كل يوم يعزّز قدراته، كل يوم يواصل زعزعة الاستقرار في وضع متوتر للغاية بالفعل".

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة لا تنوي تنفيذ أي عمليات في أوكرانيا غير العضو في حلف شمال الأطلسي، في حين بدأت طليعة 3000 عسكري أمريكي أرسلوا لـ"طمأنة" حلفاء الجناح الشرقي للحلف في الانتشار في بولندا ورومانيا.

ولفت جون كيربي إلى أن من المحتمل أن يشارك العسكريون الأمريكيون في عمليات الإغاثة إذا تدفق رعايا أمريكيون مقيمون في أوكرانيا على البلدين في حال حدوث غزو روسي، لكن ذلك قد لا يكون ضرورياً.

لندن مستعدة لنشر ألف عسكري إضافي

من جهتها أعلنت بريطانيا الأربعاء استعدادها لنشر ألف عسكري إضافي للتعامل مع أي أزمة إنسانية مرتبطة بأوكرانيا، في وقت بدأ فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون جولة لإجراء محادثات مع حلف شمال الأطلسي وبولندا.

تتزامن رحلته الخميس مع محادثات أزمة في موسكو بين وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ونظيرها سيرغي لافروف، مع مطالبة المملكة المتحدة وحلفاء آخرين بقيادة الولايات المتحدة، روسيا بوقف تهديداتها ضدّ أوكرانيا.

وقال جونسون قبل محادثاته في بروكسل مع الأمين العامّ لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ: "بصفتنا حلفاء، يجب أن نرسم خطوطاً حُمراً وأن نكون واضحين بشأن مبادئ لن نتنازل عنها".

وأضاف أن "ذلك يشمل أمن كل حلفاء الناتو وحق كل ديمقراطية أوروبية في التطلع إلى عضوية الحلف"، رافضاً المطالب الروسية باستبعاد أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف.

ومن بروكسل، سيتوجَّه بوريس جونسون إلى وارسو للقاء الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء ماتيوز مورافسكي وأعضاء مفرزة عسكرية بريطانية في البلاد من المقرر أن يزيد عددها بمقدار 350 عسكرياً.

وتضاعف بريطانيا تقريباً انتشارها العسكري ضمن حلف الناتو في إستونيا من 900 إلى 1750 عنصراً، ولديها مجموعة أصغر في أوكرانيا لتدريب قواتها على استعمال صواريخ مضادة للدبابات بريطانية الصنع.

وقال داونينغ ستريت إن جونسون سوف يلتزم "وضع 1000 عسكري بريطاني إضافي على أهبة الاستعداد في المملكة المتحدة لدعم استجابة إنسانية في المنطقة إذا لزم الأمر".

كما سيعلن أن بريطانيا ستنشر مزيداً من طائرات سلاح الجو الملكي في جنوب أوروبا، وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية في شرق البحر المتوسط.

جونسون الذي زار كييف الأسبوع الماضي لإظهار التضامن معها، قال في رسالة إلى موسكو: "ما نحتاج إلى رؤيته هو دبلوماسية حقيقية، لا دبلوماسية قسرية".

في غضون ذلك تقود تروس جهود المملكة المتحدة بشأن العقوبات المحتمَلة إذا غزت روسيا أوكرانيا، وحذرتها من "عواقب وخيمة" قبل محادثاتها الخميس مع لافروف.

وردّت وزارة الخارجية الروسية بدعوة بريطانيا إلى "تغيير نبرة" خطابها.