سياسة
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"كان يمزق بعض وثائق عمله".. إدارة المحفوظات تطلب تحقيقاً قضائياً حول ترمب
أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء أن إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية المسؤولة عن حفظ وثائق الرؤساء الأمريكيين، طلبت من القضاء فتح تحقيق حول الرئيس السابق دونالد ترمب.
"كان يمزق بعض وثائق عمله".. إدارة المحفوظات تطلب تحقيقاً قضائياً حول ترمب
إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية كشفت أن ترمب كان معتاداً تمزيق بعض وثائق عمله / Reuters
10 فبراير 2022

أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء أن إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية المسؤولة عن حفظ وثائق الرؤساء الأمريكيين، طلبت من القضاء فتح تحقيق حول الرئيس السابق دونالد ترمب.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ظهور تشكيك في إدارة الملياردير الجمهوري للوثائق الرئاسية في عدة مناسبات، فقد أشارت المؤسسة الاثنين، إلى أنها اضطُرَّت إلى استعادة خمسة عشر صندوقاً من الوثائق في فلوريدا كان دونالد ترمب أخذها بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021.

ومن الوثائق التي احتوت عليها هذه الصناديق رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.

وبموجب قانون عامّ صدر عام 1978، فعلى أي رئيس أمريكي إرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

وكشفت إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية في الأسبوع الماضي أن الزعيم السابق كان معتاداً تمزيق بعض وثائق عمله، وهي ممارسة أخرى تتعارض مع قانون 1978.

وقالت إن بعض الأوراق التي أُرسلَت إليها "أُعيدَ إلصاقها بشريط" من "مسؤولي إدارة السجلات بالبيت الأبيض"، فيما تُرك بعضها كما هو.

ونُقل بعض تلك الوثائق من الأرشيف إلى لجنة برلمانية تحقّق في دور دونالد ترمب في هجوم أنصار له على مبنى الكونغرس.

وطلبت وكالة الصحافة الفرنسية تعليقاً على التقرير من إدارة المحفوظات الوطنية ووزارة العدل، لكنهما امتنعتا عن تأكيد أو نفي طلب المؤسسة فتح تحقيق حول ممارسات الرئيس السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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