قال عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأربعاء، إن بلاده "تدعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجرى خلال الاتصال "تأكيد العلاقة الاستراتيجية وأهمية تعزيز الشراكة بين البلدين".

وأكد العاهل السعودي "أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله".

وثمّن "ما أبداه (بايدن) من التزام بلاده دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وموقف واشنطن في تأمين احتياجات المملكة الدفاعية".

وشدد على "دعم المملكة جهود الإدارة الأمريكية الرامية إلى منع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة".

وتتهم عواصم إقليمية وغربية، بينها الرياض وواشنطن، إيران بامتلاك أجندة توسعية في منطقة الشرق الأوسط، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وتهديد الملاحة الدولية، والسعي لإنتاج أسلحة نووية، فيما تقول طهران إنها تلتزم علاقات حُسن الجوار، وإن برنامجها النووي مصمم لأغراض سلمية.

ودخلت إلى المرحلة النهائية المحادثات غير المباشرة في فيينا بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في مايو/أيار 2018.

وأعرب العاهل السعودي عن "حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن".

ومنذ نحو 7 سنوات يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وفي ما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد العاهل السعودي "أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها"، منوهاً بـ"دور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه".

وتراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية الأربعاء، دون ذروة 7 سنوات التي سجلتها منذ الأسبوع الماضي، بفعل استئناف المحادثات بين طهران وعواصم غربية منها واشنطن، الثلاثاء بشأن إعادة إحياء اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

ووُقّع الاتفاق عام 2015، وانسحبت منه في 2018 إدارة الرئيس الأمريكي حينها دونالد ترمب، وأعادت فرض عقوبات على طهران، مما دعاها إلى التوقف عن الامتثال للاتفاق.