سياسة
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شاهد | الجيش التركي يتسلم صواريخ "K+" محلية الصنع
تسلم الجيش التركي صواريخ "K+" التي يصل مداها إلى ما بين 30 و120 كيلومتراً، من مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية.
شاهد | الجيش التركي يتسلم صواريخ "K+" محلية الصنع
صواريخ "K+" يصل مداها إلى ما بين 30 و120 كيلومتراً / AA
10 فبراير 2022

أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، تسليم القوات المسلحة صواريخ "K+" التي يصل مداها إلى ما بين 30 و120 كيلومتراً.

جاء ذلك على لسان رئيس المؤسسة التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير الأربعاء، عبر تغريدة على حسابه على تويتر أرفق بها فيديو عن الصواريخ.

وقال دمير: "بكل قوتنا الرادعة نحن في خدمة الجيش التركي في الظروف كافة، وسلّمنا قيادة القوات البرية عشرات من صواريخ K+ المنتجة في ضوء احتياجات القوات المسلحة".

وحسب المعلومات الواردة في الفيديو، فإن الصواريخ تتميز بحساسية عالية وقوة تدميرية كبيرة ويصل مداها إلى ما بين 30 و120 كيلومتراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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