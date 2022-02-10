سياسة
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تعرضت سيارته لوابل من الرصاص.. نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال
نجا رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال في الساعات الأولى من صباح الخميس، دون أن يُصاب أحد. وذكر مصدر مقرّب من الدبيبة إن الحادثة وقعت عندما كان عائداً إلى بيته، واصفاً ذلك بأنه محاولة اغتيال واضحة.
تعرضت سيارته لوابل من الرصاص.. نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال
مصدر: رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة نجا دون أذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته / AP
10 فبراير 2022

قال مصدر قريب من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إن رئيس الوزراء نجا بلا أذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح، الخميس، وسط صراع بين الفصائل للسيطرة على الحكومة.

وذكر المصدر أن الحادثة وقعت عندما كان الدبيبة عائدا إلى بيته، واصفا ذلك بأنه محاولة اغتيال واضحة، لكن المهاجمين لاذوا بالفرار، وأحيلت الواقعة للتحقيق.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصدر حكومي (لم تمسه) قوله إن "الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس، حيث تعرضت سيارته لوابل من الرصاص باستهداف مباشر".

وحتى الساعة، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات بهذا الخصوص.

ومن شأن محاولة اغتيال الدبيبة، إن تأكدت، أن تفاقم الأزمة الدائرة حول السيطرة على ليبيا، بعدما قال إنه سيتجاهل تصويتاً في البرلمان المتمركز بشرق البلاد، الخميس لاختيار بديل له.

وعُين الدبيبة رئيساً للوزراء في مارس/آذار ورئيساً لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها الإشراف على الفترة التي تسبق انتخابات في ديسمبر/كانون الأول.

وتتنافس الفصائل المتناحرة على السلطة بعد انهيار العملية الانتخابية وسط نزاعات بشأن القواعد الحاكمة لها، بما في ذلك شرعية ترشيح الدبيبة نفسه للرئاسة بعدما كان تعهد بخلاف ذلك.

وتقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة، وحثوا الفصائل المتناحرة والمؤسسات السياسية على جعل الأولوية لإجراء الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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