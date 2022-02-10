قال مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية في فرنسا إريك زمور الأربعاء، إنه في حال انتخابه فإن بلاده ستستغني عن الأطباء الجزائريين لأن "بلدهم يحتاج إليهم".

وكتب زمور في تدوينة على فيسبوك أن "فرنسا ستستغني عن الأطباء الجزائريين وتتركهم للجزائر التي تحتاج إليهم كثيراً. الجزائر في حاجة إلى أطبائها".

جاء تصريح زمور المعروف بمعاداته لسياسات تسهيل الهجرة، بعد كشف السلطات الصحية الفرنسية في الأيام الماضية عن نجاح 1200 طبيب جزائري، من أصل ألفَي مرشَّح، في مسابقة تمكّنهم من ممارسة مهنتهم في فرنسا.

ويُعرف المرشَّح اليميني المتطرف إريك زمور، بمعاداته الإسلام والمهاجرين في فرنسا.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الجاري، استخدم زمور عبارات مناهضة للأطفال المهاجرين، ليتعرض لغرامة مالية بقيمة 10 آلاف يورو.

وتستعدّ فرنسا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 نيسان/أبريل القادم، وفي حال فشل المرشحين في تحقيق الأغلبية اللازمة للفوز بالمنصب، ستجري جو لة ثانية في 24 أبريل/نيسان لاختيار أحد المرشحَين الفائزَين بالمرتبتين الأولى والثانية.

وتَعرَّض زمور (63 عاماً) خلال السنوات العشر الماضية لخمس عشرة دعوى قضائية بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بتهمة الإهانة العرقية، والتحريض على الكراهية، أو الطعن في الجرائم ضدّ الإنسانية.

وأُطلقَ سراحه عدة مرات وحُكم عليه مرتين بتهمة التحريض على الكراهية.