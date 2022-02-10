سياسة
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بلينكن من أستراليا: منطقة المحيطين الهندي والهادي ستشكّل القرن الحالي
يزور وزير الخارجية الأمريكي أستراليا لإجراء محادثات مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي القلقين من تصاعد نفوذ الصين، ولتأكيد التزام واشنطن في المنطقة رغم تركيزها في الفترة الأخيرة على أوكرانيا.
بلينكن من أستراليا: منطقة المحيطين الهندي والهادي ستشكّل القرن الحالي
ذكر بلينكن أن منطقة المحيطين الهندي والهادي هي الأسرع نمواً في العالم، إذ كانت تمثل ثلثي النمو الاقتصادي العالمي على مدى السنوات الخمس الماضية / Reuters
10 فبراير 2022

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال تركز على الأمد الطويل على منطقة المحيطين الهندي والهادي على الرغم من المخاوف من العدوان الروسي على أوكرانيا.

ويزور بلينكن مدينة ملبورن الأسترالية الجمعة، للاجتماع مع نظرائه من أستراليا والهند واليابان.

وتشكّل الدول الأربع ما يسمى ”الرباعية”، وهي كتلة من الديمقراطيات في منطقة المحيطين الهندي والهادي شُكّلَت لمواجهة النفوذ الإقليمي للصين.

وقال بلينكن في أول كلمة له منذ وصوله إلى أستراليا الأربعاء، إن ”بعض الأشياء الأخرى يحدث في العالم الآن، ربما لاحظها بعضكم. لدينا قليل من التحدي مع أوكرانيا والعدوان الروسي. إننا نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع”.

وأضاف: ”لكننا نعلم، أن الرئيس (الأمريكي جو بايدن) يعرف أفضل من أي شخص آخر، أن قدراً كبيراً من هذا القرن سيتشكّل من خلال ما يحدث هنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي”.

كما ذكر بلينكن أن منطقة المحيطين الهندي والهادي هي الأسرع نمواً في العالم، إذ كانت تمثل ثلثي النمو الاقتصادي العالمي على مدى السنوات الخمس الماضية، وتُعَدّ موطناً لنصف سكان العالم.

وأوضح أن ما يهمّ المنطقة مهمّ في جميع أنحاء العالم، وأن تحديات مثل تغير المناخ وكوفيد-19 لا يمكن أن تتصدى لها أي دولة بمفردها.

وتابع قائلاً: ”أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى شراكات، نحتاج إلى تحالفات، نحن بحاجة إلى تحالفات من الدول الراغبة في بذل جهودها ومواردها وعقولها لمعالجة هذه المشكلات... ما يدفعنا حقاً هو رؤية مشتركة لمجتمع حر ومنفتح”.

وتستهدف جولة بلينكن تعزيز المصالح الأمريكية في آسيا والتصدي للإصرار الصيني المتزايد في المنطقة.

ومن المزمع أن يزور الوزير الأمريكي فيجي، ويناقش مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي في هاواي، المخاوف الملحَّة بشأن كوريا الشمالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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