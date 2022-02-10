سياسة
2 دقيقة قراءة
تقرير: 45% من البشر يتمتعون بالديمقراطية.. وتراجع المعايير بسبب كورونا
قال تقرير لـ"وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إنّ معايير الديمقراطية سجّلت تراجعاً جديداً في العالم عام 2021 وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظلّ أنظمة ديمقراطية.
تقرير: 45% من البشر يتمتعون بالديمقراطية.. وتراجع المعايير بسبب كورونا
تقرير: يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي نسبة كبيرة منهم في الصين / AP
10 فبراير 2022

سجلت معايير الديمقراطية تراجعاً جديداً في العالم عام 2021 وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظلّ أنظمة ديمقراطية، وفق تقرير لـ"وحدة الإيكونوميست للاستقصاء".

وقال التقرير الصادر عن الوحدة التي تُعنى بتحليل المعلومات، ومقرها لندن، إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، وهذا المنحى أيضاً آخذ في التدهور.

وأضافت الوحدة أن "المؤشر السنوي للديمقراطية" الذي تُصدِره "يسلّط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية".

وأظهر المؤشّر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلاً أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى.

ففي أوروبا خُفض تصنيف إسبانيا إلى "ديمقراطية فاسدة"، بما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، حسب المؤشر.

أما بريطانيا فتراجع ترتيبها أيضاً بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تُصنَّف "ديمقراطية كاملة".

ويعيش الآن 45,7 في المئة من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49,4 في المئة، فيما يعيش 6,4 في المئة فقط في دول تتمتع بـ"ديمقراطية كاملة".

في المقابل يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين.

وقال التقرير إن "الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراءً، بل على العكس أصبحت أقلّ حرية".

وتصدّرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، فيما احتلّت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us