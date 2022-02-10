قال موقع Israel Defense الإسرائيلي المهتمّ بتتبع الأخبار العسكرية الأربعاء، إن البحرين اشترت أنظمة دفاع وتتبُّع مضادة للطائرات المُسيَّرة (بلا طيار) من شركة BATS الإسرائيلية.

وتحمل شركة BATS اسماً تسويقياً مختصراً بمعنى "الخفافيش"، وتتبع قطاع الصناعات الجوية الإسرائيلية، ومقرها في بلجيكا، وتقضي صفقتها مع البحرين بتزويد الأخيرة برادارات ساحلية تُعرف باسم BATS’ GR12، وتشمل "تركيبات متعددة للرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم"، حسب الموقع.

ويقول الموقع إن البحرين وقّعَت الصفقة في النصف الثاني من 2021، وتتوقع التسليم خلال العام الجاري 2022، وتهدف من صفقتها هذه إلى الدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية (لم يُسمّها) لا تبعد سوى200 كيلومتر عن سواحل إيران.

يأتي ذلك فيما وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس الماضي، اتفاقاً أمنياً مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي بالمنامة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووصفت الصحيفة الاتفاق الذي جاء خلال زيارة غانتس للبحرين بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنه "امتداد لاتفاقات التطبيع ويؤسّس للعلاقات الأمنية بين تل أبيب والمنامة".

وفي سبتمبر/أيلول 2020 وقعت البحرين اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وسط إعلان قوى سياسية ومنظمات عربية رفض الاتفاقية بشكل واسع.