سياسة
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وزارة دفاع أذربيجان: جيش أرمينيا يخرق مجدداً وقف إطلاق النار
خرق جيش أرمينيا مجدداً اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن فتح النار على مواقع أذربيجانية عند الحدود بين البلدين، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأذربيجانية.
وزارة دفاع أذربيجان: جيش أرمينيا يخرق مجدداً وقف إطلاق النار
بعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر 2020 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار - صورة أرشيفية / Reuters
10 فبراير 2022

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية الخميس، إن الجيش الأرميني فتح النار على مواقع أذربيجانية عند الحدود بين البلدين، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن القوات الأرمينية أطلقت نيرانها تجاه المواقع الأذربيجانية في 9 فبراير/شباط الجاري عند الساعة 22:00.

وأشارت إلى أن القوات الأذربيجانية ردّت على مصادر النيران لمنع الاستفزازات الأرمينية، لافتة إلى أن الوضع كان تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/أيلول 2020 عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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