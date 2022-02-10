أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن إنذارات الغرب وتهديداته لروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية "لا تؤدي إلى أي نتيجة".

وقال في مستهل لقاء مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في موسكو إن "الإنذارات والتهديدات لا تؤدي إلى أي نتيجة. لدى كثير من زملائنا الغربيين شغف بهذا الأسلوب" في التعامل.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان اعتبر الخميس، أن المناورات العسكرية المشتركة التي انطلقت بين روسيا وبيلاروسيا تُعَدّ مؤشراً على "عنف بالغ" قرب حدود أوكرانيا في وقت تبذل قوى غربية جهوداً دبلوماسية مكثّفة لخفض التصعيد.

وقال لودريان عبر إذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية العامة: "إنها ضخمة للغاية. هناك تزامن تدريبات كبيرة للغاية، خصوصاً عند حدود أوكرانيا"، مضيفاً: "كل ذلك يدعونا إلى الاعتقاد أنها خطوة تنطوي على عنف بالغ، وهو أمر يقلقنا".

وتَعهَّد الرئيس الأمريكي الاثنين بـ"وضع حدّ" لخط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي بُني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا، في حال غزت روسيا أوكرانيا.

لكن بايدن لم يوضح كيفية وقف عمل هذه البنى التحتية المبنية تحت بحر البلطيق والتي تربط روسيا بألمانيا مباشرة.