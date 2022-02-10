سياسة
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جاوش أوغلو: زيارة أردوغان للإمارات ستُجرَى في موعدها
أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات ما زالت على جدول أعماله وستُجرى في موعدها المحدد، جاء ذلك خلال تصريحات صحفية الخميس حول تقييمه للسياسة الخارجية التركية.
جاوش أوغلو: زيارة أردوغان للإمارات ستُجرَى في موعدها
جاوش أوغلو: الهدف من تطوير العلاقات مع أبو ظبي هو المنفعة المشتركة للطرفين / AA
10 فبراير 2022

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات ما زالت على جدول أعماله وستُجرى في موعدها المحدد.

جاء ذلك خلال مشاركته في بث حي على قناة "TRT Haber" الخميس، حول تقييمه للسياسة الخارجية التركية.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن الهدف من تطوير العلاقات مع أبو ظبي هو المنفعة المشتركة للطرفين.

وأضاف الوزير التركي أن تركيا تعرض فرصاً للمستثمرين من كل العالم، وأن المستثمرين الهولنديين هم الأكثر استثماراً في تركيا، وتساءل: "لماذا عندما يأتي الاستثمار من قطر أو الإمارات يصبح الأمر مدعاة للنقاش؟".

العلاقات مع إسرائيل

وعن تطبيع العلاقات مع إسرائيل قال إن ذلك لا يعني التخلي عن مواقفنا الأساسية في القضية الفلسطينية.

وأكّد جاوش أوغلو أن توثيق العلاقات مع إسرائيل لن يكون على حساب التزام أنقرة نحو قيام دولة فلسطينية.

جزر بحر إيجة

وبخصوص الجزر المتنازَع عليها مع اليونان، صرّح بأن بلاده ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة ما لم تتخلَّ اليونان عن تسليحها.

وأوضح أن تركيا أرسلت رسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك اليونان وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

وأضاف: "سنبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة ما لم تتخلَّ اليونان عن تسليحها".

وذكّر جاوش أوغلو بأن هذه الجزر مُنحت لليونان بموجب اتفاقيتَي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، لافتاً إلى أن أثينا بدأت انتهاك ذلك في الستينيات.

جزيرة قبرص

وبخصوص مسألة جزيرة قبرص، أكد وزير الخارجية التركي أن قضية قبرص هي سياسية وطنية لتركيا وللأتراك القبارصة.

وأوضح أن الجانب التركي من الجزيرة قدم عروضاً بنَّاءة للغاية، لكن إدارة جنوب قبرص رفضت موضوع المشاركة.

وقال إن الحل السياسي الدائم لقضية قبرص يمكن تحقيقه إذا قبل القبارصة في الجنوب مشاركة الأتراك في الجزيرة، إضافة إلى ضغط الاتحاد الأوروبي عليهم وإقناعهم بالحل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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