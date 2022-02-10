سياسة
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إصابة 4 مدنيين في اعتراض مسيَّرة بمحيط مطار أبها السعودي
أصيب 4 مدنيين بشظايا طائرة مُسيَّرة اعتُرضت في محيط مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.
إصابة 4 مدنيين في اعتراض مسيَّرة بمحيط مطار أبها السعودي
التحالف يعلن إصابة أربعة مدنيين بشظايا طائرة مسيَّرة اعتُرضَت في محيط مطار أبها / AP
10 فبراير 2022

أعلن التحالف العربي الخميس، إصابة أربعة مدنيين بشظايا طائرة مُسيَّرة اعتُرضت في محيط مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.

وقال التحالف في بيان، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة أُطلقَت باتجاه مطار أبها الدولي"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح أن "شظايا اعتراض الطائرة المسيَّرة سقطت بمحيط المطار".

‏‎وأفاد التحالف بـ"وجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين في إحصائية أولية".

‏وتوعد بالردّ قائلاً: "سنتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

ولم يذكر البيان الجهة التي تقف وراء الهجوم، لكن التحالف سبق أن أعلن مراراً اعتراض وتدمير طائرات مُسيَّرة مفخَّخة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن باتجاه مطار أبها.

وحتى الساعة لم يصدر تعقيب من الحوثيين بشأن بيان التحالف.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة بلا طيار على مناطق سعودية وإماراتية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.

وبطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يدعم التحالف بقيادة الجارة السعودية، منذ مارس/آذار 2015، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021 أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وكبّدَت اقتصاد اليمن 126 مليار دولار، وبات معظم السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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