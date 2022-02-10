شارك عشرات القضاة في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، الخميس، رفضاً لإعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.

وتجمع القضاة أمام مقر قصر العدالة (المقر الرئيسي للمحاكم)، رافعين لافتات عليها عبارات من قبيل "الشعب يريد قضاء مستقلاً"، و"لا.. لا لقضاء التعليمات"، و"هدم القضاء، هدم للدولة".

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

والتحق عدد من المحامين والمواطنين بالوقفة خارج وداخل بهو قصر العدالة، مرددين النشيد الوطني التونسي وشعارات تدعم تحرك القضاة.

والثلاثاء، دعت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية)، إلى تعليق العمل في المحاكم كافة يومي الأربعاء والخميس، احتجاجاً على قرار سعيد.

وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي، إن "القضاء اليوم تحت الحصار، وهو إنذار خطير بالمساس بالحريات والديمقراطية وعدم ضمان الفصل بين السلطات".

وأضاف الحمادي، لوكالة لأناضول، خلال الوقفة: "ما يحصل مسيء لصورة تونس بالداخل والخارج، وندعو الرئيس إلى التراجع عن قراره حل المجلس".

وزاد: "يجب أن يُفتح حوار اليوم، ولا يمكن أن تستمر الحالة الاستثنائية بتونس لفترة أطول دون برلمان أو عمل بالدستور".

ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية، لكنها تنفي عادة مثل هذه الاتهامات.

من جانبها، أعربت 45 منظمة مدنية تونسية ودولية، عن رفضها المبدئي لأي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية بتونس.

جاء ذلك في بيان وقعته 45 منظمة وجمعية محلية ودولية، بينها نقابة الصحفيين التونسيين، ومنظمة "محامون بلا حدود"، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وعبرت المنظمات، في بيانها، عن "رفضها المبدئي لأي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".

وطالبت بـ"إصلاح المنظومة القضائية إصلاحاً هيكلياً والذي لا يمكن أن يكون بتجميع السلطات وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون ودفاعاتها من مجلس تشريعي منتخب ومحكمة دستورية".

وأشارت إلى أن "رئيس الجمهورية (قيس سعيد) أعلن مساء الاثنين 7 فبراير (شباط) الجاري، في لقائه برئيسة الحكومة (نجلاء بودن)، حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر قريبا"، معتبرة ذلك "تجميعاً كاملاً لكل السلطات ونسفاً تاماً لمبدأ الفصل بينهم".

والاثنين، قال سعيد، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، ثم أضاف أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".

وأكد الرئيس التونسي، في أكثر من تصريح، أنه لن يتدخل في القضاء أبداً.

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وفي بيان الأحد، أعلن المجلس رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية لحل المجلس.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إ طار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.