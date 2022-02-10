حذر تحالف "الفتح"، الخميس، من اندلاع اقتتال داخلي بين القوى الشيعية في العراق، على خلفية سلسلة عمليات اغتيال، وقعت مؤخراً بمحافظة ميسان.

جاء ذلك في بيان صادر عن هادي العامري، زعيم التحالف، الذي يضم فصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران.

وقال العامري، إن "ما تشهده ميسان من حوادث دموية أمر يبعث على الأسى والقلق، وحذرنا سابقاً من حالات التصعيد التي قد تتسع بها دائرة العنف المتبادل، لتأخذ منحى خطير يصعب وضع حد له".

وشهدت المحافظة الثلاثاء، مقتل أحد عناصر "سرايا السلام" الجناح المسلح للتيار الصدري، على يد مجهولين.

كما اغتال مجهولون أيضاً، السبت، القاضي أحمد فيصل، المختصّ بملف المخدرات في ميسان، والرائد بقيادة شرطة المحافظة حسام العلياوي، الخميس.

ودعا العامري، التيار الصدري و"عصائب أهل الحق" (مقرّبة من إيران) إلى "التحلّي بأعلى درجات ضبط النفس"، دون أن يشير صراحة إلى مسؤوليتهما عن أعمال العنف الأخيرة.

وحذر من أن "الدم لا يجلب إلا الدم، وأن الاقتتال المحلي الذي أنفق لإنجاحه الأعداء المليارات، لربما يقدم إليهم مجاناً، على طبق من ذهب".

وناشد الأجهزة الأمنية "أخذ دورها المنشود بكل جدية واقتدار من أجل بسط الأمن وفرض القانون وإعادة هيبة الدولة".

ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى زيارة المحافظة الأربعاء، واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات للجيش لضبط الأمن فيها.

وفي اليوم ذاته، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان، إن جزءاً من أعمال العنف في ميسان سببه الخلافات بين تياره و"عصائب أهل الحق"، دون تفاصيل.

وتختلف القوى الشيعية، التي تملك معظمها أذرعاً مسلحة، حول اختيار رئيس للحكومة المقبلة وكيفية تشكيلها، عقب نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويسعى التيار الصدري، الفائز بـ73 مقعداً (من أصل 329)، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف قوى شيعية تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان.