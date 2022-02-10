سياسة
3 دقيقة قراءة
عقب سلسلة من الاغتيالات.. تحذيرات من اقتتال شيعي-شيعي في العراق
حذر تحالف "الفتح"، من اندلاع اقتتال داخلي بين القوى الشيعية في العراق، على خلفية سلسلة عمليات اغتيال، وقعت مؤخراً بمحافظة ميسان.
عقب سلسلة من الاغتيالات.. تحذيرات من اقتتال شيعي-شيعي في العراق
"إن ما تشهده ميسان من حوادث دموية أمر يبعث على الأسى والقلق". / Reuters
10 فبراير 2022

حذر تحالف "الفتح"، الخميس، من اندلاع اقتتال داخلي بين القوى الشيعية في العراق، على خلفية سلسلة عمليات اغتيال، وقعت مؤخراً بمحافظة ميسان.

جاء ذلك في بيان صادر عن هادي العامري، زعيم التحالف، الذي يضم فصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران.

وقال العامري، إن "ما تشهده ميسان من حوادث دموية أمر يبعث على الأسى والقلق، وحذرنا سابقاً من حالات التصعيد التي قد تتسع بها دائرة العنف المتبادل، لتأخذ منحى خطير يصعب وضع حد له".

وشهدت المحافظة الثلاثاء، مقتل أحد عناصر "سرايا السلام" الجناح المسلح للتيار الصدري، على يد مجهولين.

كما اغتال مجهولون أيضاً، السبت، القاضي أحمد فيصل، المختصّ بملف المخدرات في ميسان، والرائد بقيادة شرطة المحافظة حسام العلياوي، الخميس.

ودعا العامري، التيار الصدري و"عصائب أهل الحق" (مقرّبة من إيران) إلى "التحلّي بأعلى درجات ضبط النفس"، دون أن يشير صراحة إلى مسؤوليتهما عن أعمال العنف الأخيرة.

وحذر من أن "الدم لا يجلب إلا الدم، وأن الاقتتال المحلي الذي أنفق لإنجاحه الأعداء المليارات، لربما يقدم إليهم مجاناً، على طبق من ذهب".

وناشد الأجهزة الأمنية "أخذ دورها المنشود بكل جدية واقتدار من أجل بسط الأمن وفرض القانون وإعادة هيبة الدولة".

ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى زيارة المحافظة الأربعاء، واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات للجيش لضبط الأمن فيها.

وفي اليوم ذاته، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان، إن جزءاً من أعمال العنف في ميسان سببه الخلافات بين تياره و"عصائب أهل الحق"، دون تفاصيل.

وتختلف القوى الشيعية، التي تملك معظمها أذرعاً مسلحة، حول اختيار رئيس للحكومة المقبلة وكيفية تشكيلها، عقب نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويسعى التيار الصدري، الفائز بـ73 مقعداً (من أصل 329)، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف قوى شيعية تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us