أقرت مختلف بلدان العالم، التي تستقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين من جنسيات مختلفة، خلال السنوات الأخيرة، مجموعة من السياسات والتدابير لمساعدة الوافدين على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة. وكانت أهم هذه الإجراءات، تعليم هؤلاء القراءة والكتابة بلغات بلدان اللجوء.

وبينما أعلنت فرنسا، في هذا الإطار، عن برنامج لمكافحة الأمية، في صفوف أبنائها، وللعمل على إدماج المهاجرين في مجتمعهم الجديد، كشفت تقارير استقصائية لاحقاً، أنها في الواقع قد استثنت المهاجرين من هذا البرنامج، وحالت بذلك دون اندماجهم في المجتمع الفرنسي ومنعت وصولهم بطريقة غير مباشرة إلى سوق العمل.

الوكالة الوطنية لمكافحة الأمية تستثني الأجانب

في تقرير نشره ديوان المحاسبة يوم 4 فبراير/شباط الجاري، دعا فيه الوكالة الوطنية لمكافحة الأمية ANLCI ، إلى مراعاة احتياجات جميع الجماهير دون تمييز ودون تقصير، بخاصة تجاه الأشخاص الذين تلقوا تعليمهم خارج فرنسا.

جاءت هذه الملاحظة من ديوان المحاسبة، بعد أن أظهرت العديد من التقارير الصادرة عن INSEE أن الوكالة قد استثنت في برامجها طيلة السنوات القليلة الماضية، حوالي مليوني أجنبي.

وحسب ما جاء في التقرير، فإن الأجانب والمهاجرين يمنعون بالتالي نتيجة هذه السياسة الإقصائية من الوصول إلى سوق العمل ويُحرمون بالتالي تحقيق استقلاليتهم الاجتماعية والمدنية.

وبالرغم من أن الوكالة الوطنية لمكافحة الأمية ANLCI قد أنشئت عام 2000 وتضطلع بمهمة التننسيق بين الوزارات وبقية المؤسسات للوقاية من الأمية ومكافحتها، وضمان تحصيل الجميع لمختلف المهارات الأساسية باللغة الفرنسية، بهدف التكامل المهني والاجتماعي والثقافي، إلا أنها لم تلتزم في الواقع بالمنصوص عليه في اتفاقية تأسيسها، واقتصر نطاق عملها كما أوضحت التقارير، على أولئك الذين تابعوا تعليمهم في فرنسا وأكملوه دون إتقان المهارات الأساسية، أو في أحسن الأحوال، على الذين قدموا مؤخراً إلى فرنسا وحصلوا على أوراق ثبوتية رسمية.

وبالتالي، تبدو شعارات إدماج الأجانب في فرنسا، والسياسات التي روجت لها الحكومات المتعاقبة في هذا الإطار، مجرد ادعاءات تحطمت عند اصطدامها بالتقارير التي كشفها ديوان المحاسبة وتظهر عكس ذلك.

فقر سياسات استقبال المهاجرين في فرنسا

ليست هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها التمييز في السياسات المتعلقة بالاندماج في فرنسا. فقد كشفت تقارير سابقة، عدم كفاية الإجراءات والتدابير التي أعلنت عنها الدولة في هذا الإطار، وخاصة فيما يتعلق بقضية تعليم اللغة الفرنسية للأجانب.

وقد أبدت ماريان بيل، مديرة المشروع الوطني لتعلم اللغة الفرنسية في La Cimade، سرورها بتسليط الضوء هذه المرة من قبل ديوان المحاسبة والعديد من الهياكل الأخرى والوسائل الإعلامية الاستقصائية، على قضية عدم التزام الوكالة الوطنية لمكافحة الأمية بالاتفاق المبرم مع الدولة، بإدماج الجميع على حد سواء في برامجها.

وقالت بيل في هذا السياق "تركز السياسة اللغوية للدولة على الأشخاص الذين لديهم أوراق، والذين وصلوا مؤخراً إلى فرنسا، في حين تتجاهل الآخرين".

وأضافت قائلة "يجري اليوم استبعاد قسم كامل من المجتمع.. إنها النقطة العمياء لسياسات الاندماج. من الضروري لهؤلاء الأميين أن يتعلموا لغتنا، إن عدم معرفة كيفية قراءة اللغة الفرنسية، وعدم القدرة على إيجاد الطريق في جميع أنحاء المدينة يمثل عائقاً كبيراً، نريد مساعدة الناس ككل حتى يكتسبوا استقلاليتهم ويستعيدوا احترامهم لذواتهم. من المهين عدم التحدث باللغة"، على حد تعبيرها.

فيما عبر سياسيون وحقوقيون بدورهم، عن أسفهم تجاه ما وصفوه بـ"فقر سياسات استقبال المهاجرين في فرنسا"، لافتين إلى أن الأشخاص الوافدين أو المهاجرين الجدد، لا يمكنهم طلب دروس تعلم اللغة الفرنسية إلا في السنوات الخمس الأولى لوصولهم إلى فرنسا، ويتعذر عليهم طلب ذلك بعد هذه المدة المحددة، دون مراعاة الظروف التي يواجهها أكثرهم خلال الفترة الأولى لاستقرارهم في مجتمعهم الجديد.