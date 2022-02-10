ألقت الشرطة الكويتية القبض على وافدين مصريين ومواطن كويتي بتهمة سرقة معدات من منشأة عسكرية قيد الإنشاء.

وذكرت صحيفةالأنباء الكويتية، الأربعاء، أن "رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء استطاعوا إغلاق قضية سرقة أملاك دولة من منشأة عسكرية قيد الإنشاء، وذلك بضبط مواطن ووافدين من الجنسية المصرية".

وأضافت الصحيفة "أقر الموقوفون الثلاثة بارتكابهم الواقعة، وعزوا ارتكابهم السرقة لحاجتهم إلى المال حتى ينفقوه على تعاطي المواد المخدرة".

وحسب الصحيفة، فإن الجهة العسكرية كانت قد أخطرت وزارة الداخلية بدخول المنشأة التابعة لهم، والاستيلاء على أجهزة ومعدات بآلاف الدنانير، بعدما "استغل اللصوص غياب رقابة على المنشأة".

وأوقفت الشرطة المتهمين الثلاثة بعد تتبع لوحة مركبة كانوا يستقلونها.

وقد اعترف المتهمون بارتكابهم السرقة، وأرشدوا عن أشخاص باعوا لهم المسروقات، وفقاً لصحيفة الأنباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاب المواطن من أرباب السوابق، فيما "عُثر بحوزة المصريين على مواد مخدرة وأدوات للتعاطي".