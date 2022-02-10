قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، الخميس، إنها لن تستطيع تسيير جميع الرحلات المنتظمة إلى دبي بدءاً من الأحد بسبب خلافات متعلقة بترتيبات أمنية في دبي.

وأضافت أنه لن يكون بمقدور عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين اشتروا تذاكر طيران بالفعل السفر إلى هناك.

وطلبت العال وشركتان محليتان منافستان من الحكومة الإسرائيلية التدخل.

كانت الرحلات الجوية المباشرة من تل أبيب إلى دبي على طائرات "العال" والمنافستين الأصغر حجماً يسرائير وأركيا من بين ثمار اتفاق تاريخي في 2020 قامت بموجبه العلاقات بين إ سرائيل والإمارات.

وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين دبي، المركز التجاري الإماراتي، منذ ذلك الحين. وتعرض شركات الطيران الثلاث في معظم الأحيان حوالي 10 رحلات يومياً إلى دبي.

وأبدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي مخاوف لم يكشف عنها علناً بخصوص الترتيبات في مطار دبي الدولي.

واقترح أن تكون العاصمة الإماراتية أبوظبي بديلاً لشركات الطيران الإسرائيلية، إذا أصبحت غير قادرة على السفر إلى دبي. لكن مسؤولي الصناعة قالوا إن هذا ليس خياراً قابلاً للتطبيق من منظور تجاري.

وتُسيّر شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي رحلات مباشرة بين دبي وتل أبيب، وتتطلع "طيران الإمارات" في دبي إلى بدء رحلات إلى إسرائيل.

وتُسيّر شركتا الاتحاد للطيران وويز إير رحلات من أبوظبي إلى تل أبيب.