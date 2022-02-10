سياسة
2 دقيقة قراءة
عشرات الآلاف من الإسرائيليين لن يستطيعوا السفر إلى دبي.. شركة طيران توضح
أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية، أنها لن تستطيع تسيير جميع الرحلات المنتظمة إلى دبي بدءاً من الأحد بسبب خلافات متعلقة بترتيبات أمنية في دبي.
عشرات الآلاف من الإسرائيليين لن يستطيعوا السفر إلى دبي.. شركة طيران توضح
 عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين اشتروا تذاكر طيران لن يتمكنوا من السفر إلى دبي / Reuters
10 فبراير 2022

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، الخميس، إنها لن تستطيع تسيير جميع الرحلات المنتظمة إلى دبي بدءاً من الأحد بسبب خلافات متعلقة بترتيبات أمنية في دبي.

وأضافت أنه لن يكون بمقدور عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين اشتروا تذاكر طيران بالفعل السفر إلى هناك.

وطلبت العال وشركتان محليتان منافستان من الحكومة الإسرائيلية التدخل.

كانت الرحلات الجوية المباشرة من تل أبيب إلى دبي على طائرات "العال" والمنافستين الأصغر حجماً يسرائير وأركيا من بين ثمار اتفاق تاريخي في 2020 قامت بموجبه العلاقات بين إ سرائيل والإمارات.

وزار مئات الآلاف من الإسرائيليين دبي، المركز التجاري الإماراتي، منذ ذلك الحين. وتعرض شركات الطيران الثلاث في معظم الأحيان حوالي 10 رحلات يومياً إلى دبي.

وأبدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي مخاوف لم يكشف عنها علناً بخصوص الترتيبات في مطار دبي الدولي.

واقترح أن تكون العاصمة الإماراتية أبوظبي بديلاً لشركات الطيران الإسرائيلية، إذا أصبحت غير قادرة على السفر إلى دبي. لكن مسؤولي الصناعة قالوا إن هذا ليس خياراً قابلاً للتطبيق من منظور تجاري.

وتُسيّر شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي رحلات مباشرة بين دبي وتل أبيب، وتتطلع "طيران الإمارات" في دبي إلى بدء رحلات إلى إسرائيل.

وتُسيّر شركتا الاتحاد للطيران وويز إير رحلات من أبوظبي إلى تل أبيب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us