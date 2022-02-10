أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان سيباشر غداً جدول أعماله الحافل من النقطة التي توقف عندها، بعد تعافيه من الإصابة بكورونا.

وفي تغريدة نشرها ألطون في حسابه على "تويتر"، الخميس، بيّن أن الرئيس أردوغان استعاد عافيته في وقت قصير.

وأضاف: "بإذن الله وبفضله سيباشر رئيسنا غداً جدول أعماله الحافل من حيث توقف".

وفي وقت سابق، أعلن سركان طوبال أوغلو، طبيب الرئيس التركي، أن نتائج مسحات كورونا التي أُجريت للأخير خلال اليومين الأخيرين ظهرت "سلبية".

وقال طوبال أوغلو في تصريح للأناضول، إن أعراض كورونا على أردوغان انتهت تماماً خلال الأيام الثلاث الأخيرة.

وأضاف الطبيب أن "نتائج مسحات كورونا للرئيس أردوغان خلال اليومين الأخيرين سلبية".

وعلى الصعيد ذاته، بيّن الطبيب أن أعراضاً خفيفة جداً ما زالت ظاهرة على السيدة الأولى أمينة أردوغان، التي أصيبت مع الرئيس قبل أيام.

وأردف: "أعتقد أن الرئيس أردوغان سيعود لمزاولة عمله الروتيني اعتباراً من يوم غد الجمعة".

ولفت إلى أن تلقي أردوغان تطعيم لقاح مضاد لكورونا ساهم بشكل كبير في تخطيه فترة إصابته بشكل مريح ودون مشاكل.

وتابع: "نعتقد أن اللقاح فعال للغاية بالتأكيد، منذ بداية الوباء كان موقف رئيسنا من التطعيم واضحاً جداً، حيث كان من أوائل الذين تلقوا اللقاح في البلاد، كما تلقى الجرعة التذكيرية أيضاً".

وأشار الطبيب التركي إلى أن أردوغان لم يتلق برنامجاً غذائياً خاصاً خلال فترة إصابته بكورونا، بل طلب منه أن يكثر من تناول السوائل فقط.

والسبت، قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة "إيجابية" وإنه مصاب بمتحور أوميكرون.