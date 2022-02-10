سياسة
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"تضليل وخرق للمصداقية".. وقف برنامج مصري انتحل شخصية الدكتور مجدي يعقوب
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف برنامج "الحياة أحلى" على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسؤولين بالقناة إلى التحقيق، عقب بث مكالمة زائفة على البرنامج مع الجراح العالمي مجدي يعقوب.
"تضليل وخرق للمصداقية".. وقف برنامج مصري انتحل شخصية الدكتور مجدي يعقوب
البرنامج بث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدي يعقوب / Reuters
10 فبراير 2022

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء، وقف برنامج "الحياة أحلى" على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسؤولين بالقناة للتحقيق، عقب بث مكالمة زائفة على البرنامج مع الجراح العالمي مجدي يعقوب.

جاء ذلك في بيان للمجلس، ذكر فيه إنه "قرر إيقاف برنامج (الحياة أحلى) على قناة الحدث اليوم، وإحالة المسؤولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج".

وأوضح البيان أن البرنامج "بث محادثة هاتفية كاذبة مع الدكتور مجدي يعقوب، أحدثت تضليلاً وتحايلاً وخرقاً للمصداقية المهنية، التي يجب أن تعمل في إطارها مختلف وسائل الإعلام".

وحدثت تلك الواقعة ضمن برنامج "الحياة أحلى مع شريف ونوران"، إذ زعموا تلقّي مكالمة هاتفية من الدكتور مجدي يعقوب، وتحدث شخص منتحلاً شخصية الدكتور، ما أثار موجة من الانتقادات والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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