سياسة
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مخاطباً جمهوره بالعربية.. لماذا غرّد نادي برشلونة بـ"هلا بالخميس"؟
نشر حساب "نادي برشلونة" الناطق بالعربية، تغريدة "هلا بالخميس"، مخاطباً جمهوره العربي بإشارة لطيفة.
مخاطباً جمهوره بالعربية.. لماذا غرّد نادي برشلونة بـ"هلا بالخميس"؟
الخميس المقبل، يواجه نادي برشلونة منافسه نابولي الإيطالي، في ملحق الدوري الأوروبي. 
10 فبراير 2022

نشر نادي برشلونة الإسباني، تغريدة عبر حسابه الناطق بالعربية، جاء فيها "هلا بالخميس" في إشارة إلى استعداد النادي لمنافسات "يوروبا ليغ"، يوجهها إلى جمهوره من العرب.

والخميس المقبل، يواجه نادي برشلونة منافسه نابولي الإيطالي، في ملحق الدوري الأوروبي.

ولأول مرة منذ 20 عاماً يغادر برشلونة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، بعد أن حصد المركز الثالث، ما حتّم عليه المشاركة في "يوروبا ليغ".

والمرة الأخيرة التي فشل فيها برشلونة في التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، كانت عام 2001.

والموسم الحالي يمثل المرة الأولى التي يشارك فيها في الدوري الأوروبي بمسماها الجديد "يوروبا ليغ"، بعد أن كانت تعرف سابقاً باسم كأس الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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