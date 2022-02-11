سياسة
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انتظروا شهوراً.. لاجئو أفغانستان في الإمارات يحتجون على تأخر إعادة توطينهم
رافعين لافتات تطالب بالحرية وبنقلهم إلى الولايات المتحدة نظم مئات الأفغان احتجاجاً نادراً في منشأة بالإمارات جرى تسكينهم فيها منذ خروجهم من بلادهم العام الماضي.
انتظروا شهوراً.. لاجئو أفغانستان في الإمارات يحتجون على تأخر إعادة توطينهم
أفغان يحاولون الهرب من البلاد عبر مطار حامد كرزاى إثر استيلاء حركة طالبان على السلطة - صورة أرشيفية / AA
11 فبراير 2022

نظم مئات الأفغان احتجاجاً نادراً في منشأة بالإمارات جرى تسكينهم فيها منذ خروجهم من بلادهم العام الماضي، ورفعوا لافتات تطالب بالحرية وبنقلهم إلى الولايات المتحدة.

وأُجلي آلاف الأفغان العام الماضي إلى الإمارات لصالح الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وسط الانسحاب الفوضوي بقيادة أمريكا من أفغانستان مع عودة حركة طالبان المتشددة إلى السلطة. ووافقت الإمارات على توفير السكن المؤقت للأفغان إلى حين البت في طلباتهم للانتقال كي يتسنى سفرهم إلى دول ثالثة.

وبعد مضي ستة أشهر لا يزال كثيرون في الإمارات في منشآت تخضع لرقابة مشددة. وقال متظاهران لرويترز إن الاحتجاجات بدأت يوم الأربعاء واستمرت الخميس. وطلب الاثنان عدم الكشف عن هويتهما خشية معاقبة السلطات لهما.

وفي تسجيلات مصورة أرسلها أحد المتظاهرين لرويترز ظهر رجال ونساء وأطفال يشاركون باحتجاج الخميس داخل منشأة في أبو ظبي، مطالبين واشنطن باستقبالهم في وطنهم الثاني.

وحملت لافتة عبارة: "عندما أُجلينا، كانت (وزارة) الدفاع تسيطر على مطار (كابل). لم يأتِ أحد من تلقاء نفسه".

ونُشرت صور ومقاطع فيديو مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقال متظاهر نشر الصور، ومتظاهر آخر، رفضا نشر اسميهما، إن الاحتجاج بدأ بعد أن فقد كثير من الأفغان الأمل في الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقال أحد المحتجين إن "الأوضاع في المنشآت تشبه السجن، وإن السلطات الإماراتية احتجزت بعض الأفغان مع بدء المظاهرات".

وذكر آخر أن مسؤولاً بالسفارة الأمريكية زار المنشأة يوم الخميس بعدما بدأت الاحتجاجات، وقال إنه لا يوجد جدول زمني محدد للتعامل مع جميع الحالات وإن من غير المرجح أن يذهب الجميع إلى الولايات المتحدة.

ولم تردُد الحكومة الإماراتية ولا السفارة الأمريكية في أبو ظبي على الفور على طلبات التعليق.

ولم يتضح عدد اللاجئين الأفغان الذين لا يزالون موجودين في الإمارات، التي قالت في سبتمبر/أيلول إنها أجلت 9000 أفغاني كانوا في طريقهم إلى دول ثالثة.

وتشير تقديرات لنشطاء ومحتجين إلى وجود قرابة 12 ألف أفغاني في منشأتين في أبو ظبي.

وتعطي الولايات المتحدة الأولوية لمن يحملون تأشيرات أو قدموا طلبات للذهاب إلى الولايات المتحدة، لكن مصدرين مطلعين على أوضاع منشآت أبو ظبي قالا إن الكثيرين هناك لا يحملون أياً من ذلك.

وقال أحمد محبي، وهو مستشار أمريكي سابق في مكافحة الإرهاب في أفغانستان ساعد الفارين من هناك، إن الرحلات الجوية الأمريكية التي تنقل الأفغان من الإمارات توقفت في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف أن بعض الأفغان هددوا بالإضراب عن الطعام احتجاجاً، مع انتظارهم إعادة التوطين، بينما طلبت مجموعة صغيرة العودة إلى أفغانستان.

وقال منتقداً عملية إعادة التوطين الأمريكية للأفغان في المنشآت الإماراتية: "لا توجد شفافية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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