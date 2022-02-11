سياسة
3 دقيقة قراءة
النظام يستنفر.. تواصل احتجاجات السويداء بسوريا ودعوات لتظاهرات الجمعة
تجمّع عشرات المحتجين السوريين الخميس في مدينة السويداء التي تقطنها أغلبية درزية للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية وخفض الدعم الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، فيما حث النشطاء الناس على النزول إلى الشوارع اليوم الجمعة.
النظام يستنفر.. تواصل احتجاجات السويداء بسوريا ودعوات لتظاهرات الجمعة
عشرات المحتجين السوريين تجمعوا في السويداء للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية وخفض الدعم
11 فبراير 2022

قال سكان ونشطاء ومسؤولون محليون الخميس إن عشرات المحتجين السوريين تجمعوا بمدينة السويداء التي تقطنها أغلبية درزية للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية وخفض الدعم الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

وخرجت مسيرات متفرقة هذا الأسبوع بالقرى المحيطة بالمدينة الواقعة جنوب غربي البلاد، إذ أغلق محتجون الطرق واحتشد العشرات بالساحة الرئيسية للمدينة للمطالبة بإلغاء تخفيضات الدعم التي أعقبت زيادة في أسعار البنزين الأشهر الأخيرة.

وقال حامد معروف أحد المتظاهرين الذين انضموا إلى الاحتجاجات منذ انطلاقها الأسبوع الماضي: "انطلقنا من وجع أهلنا وراح يبقى الحراك السلمي لنحقق مطالبنا".

وتقول حكومة النظام السوري إن التخفيضات في برنامج الدعم الذي كان سخياً سابقاً تهدف إلى تخفيف العبء عن الموارد المالية للدولة المتضررة من العقوبات وإنها لن تمس سوى الأغنياء.

لكن العديد من المتظاهرين يقولون إن هذه الخطوة أدت إلى تفاقم محنة المواطنين السوريين الذين نجوا من ويلات حرب مدمرة مستمرة منذ عشر سنوات ويعانون الآن من أجل توفير الغذاء والإمدادات الأساسية في مواجهة استشراء التضخم وتآكل الأجور.

ويُلقي السكان باللوم، في السخط المتزايد بين أولئك الذين وقفوا إلى جانب بشار الأسد خلال الصراع، على تفشي الفساد وتفاقم أوجه عدم المساواة.

وظلت مدينة السويداء تحت سيطرة النظام السوري خلال الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد الملايين.

وقال شهود إن مئات من أفراد الأمن التابعين للنظام السوري شوهدوا وهم يصلون في حافلات من دمشق، فيما حث النشطاء الناس على النزول إلى الشوارع اليوم الجمعة.

وهتف المتظاهرون: "بدنا نعيش بكرامة" وحمل بعضهم لافتات كتب عليها: "ما ظل شيء للفقير"، ولوحوا بعلم الطائفة الدرزية.

ولم تأت وسائل إعلام النظام السوري على ذكر أي احتجاجات، فيما قال شيوخ الطائفة الدرزية إن الاحتجاجات السلمية ضد الإجراءات الحكومية المجحفة لها ما يبررها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us