ذكر تقرير إخباري الخميس أنّ ضابطاً كبيراً من البحرية الإسرائيلية سيتمركز بصفة دائمة في البحرين.

وقالت "القناة 13" بالتليفزيون الإسرائيلي إنّ الضابط الرفيع الذي من المتوقع أن يصل إلى البحرين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون مكلّفاً الاتصال مع الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زار البحرين الأسبوع الماضي، ووُوفق على تمركز الضابط الإسرائيلي خلال اجتماع ثلاثي ضم غانتس ونظيره البحريني وقائد الأسطول الأدميرال براد كوبر. وزار غانتس خلال زيارة البحرين الأسطول الخامس الأمريكي.

ووقّع غانتس الخميس الماضي اتفاقاً أمنياً مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي بالمنامة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووصفت الصحيفة الاتفاق الذي جاء خلال زيارة غانتس للبحرين بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنه "امتداد لاتفاقات التطبيع ويؤسّس للعلاقات الأمنية بين تل أبيب والمنامة".

ويضع الاتفاق إطاراً لتعاون أمني قوي سوف يضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين الدولتين والسماح بزيادة التعاون في مجالات مثل المشاركة في المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري والتعاون في الصناعات العسكرية ومجالات أخرى.

وكان موقع "Israel Defense" الإسرائيلي المهتمّ بتتبع الأخبار العسكرية ذكر الأربعاء أنّ البحرين اشترت أنظمة دفاع وتتبُّع مضادة للطائرات المُسيَّرة من شركة "BATS" الإسرائيلية، وتقضي الصفقة بتزويد البحرين الأخيرة برادارات ساحلية تُعرف باسم "BATS’ GR12"، وتشمل "تركيبات متعددة للرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم"، حسب الموقع.

يُشار إلى أنّ البحرين وإسرائيل وقعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/أيلول 2020 بالبيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وسط إعلان قوى سياسية ومنظمات عربية رفض الاتفاقية بشكل واسع.