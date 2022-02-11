سياسة
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لماذا أرسلت إسرائيل ضابطاً رفيعاً للتمركز في البحرين بصفة دائمة؟
عقب زيارة غانتس إلى المنامة وتوقيعه مذكرة تفاهم عامة تؤسّس رسمياً لعلاقات أمنية بين بلاده والبحرين، أعلن إعلام عبري أنّ ضابطاً رفيعاً من البحرية الإسرائيلية سيتمركز بصفة دائمة في البحرين ليكون مكلّفاً الاتصال مع الأسطول الخامس الأمريكي هناك.
لماذا أرسلت إسرائيل ضابطاً رفيعاً للتمركز في البحرين بصفة دائمة؟
في سبتمبر/أيلول 2020 وقعت البحرين وإسرائيل اتفاقية تطبيع برعاية أمريكية / Reuters
11 فبراير 2022

ذكر تقرير إخباري الخميس أنّ ضابطاً كبيراً من البحرية الإسرائيلية سيتمركز بصفة دائمة في البحرين.

وقالت "القناة 13" بالتليفزيون الإسرائيلي إنّ الضابط الرفيع الذي من المتوقع أن يصل إلى البحرين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون مكلّفاً الاتصال مع الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زار البحرين الأسبوع الماضي، ووُوفق على تمركز الضابط الإسرائيلي خلال اجتماع ثلاثي ضم غانتس ونظيره البحريني وقائد الأسطول الأدميرال براد كوبر. وزار غانتس خلال زيارة البحرين الأسطول الخامس الأمريكي.

ووقّع غانتس الخميس الماضي اتفاقاً أمنياً مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي بالمنامة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ووصفت الصحيفة الاتفاق الذي جاء خلال زيارة غانتس للبحرين بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنه "امتداد لاتفاقات التطبيع ويؤسّس للعلاقات الأمنية بين تل أبيب والمنامة".

ويضع الاتفاق إطاراً لتعاون أمني قوي سوف يضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين الدولتين والسماح بزيادة التعاون في مجالات مثل المشاركة في المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري والتعاون في الصناعات العسكرية ومجالات أخرى.

وكان موقع "Israel Defense" الإسرائيلي المهتمّ بتتبع الأخبار العسكرية ذكر الأربعاء أنّ البحرين اشترت أنظمة دفاع وتتبُّع مضادة للطائرات المُسيَّرة من شركة "BATS" الإسرائيلية، وتقضي الصفقة بتزويد البحرين الأخيرة برادارات ساحلية تُعرف باسم "BATS’ GR12"، وتشمل "تركيبات متعددة للرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم"، حسب الموقع.

يُشار إلى أنّ البحرين وإسرائيل وقعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/أيلول 2020 بالبيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وسط إعلان قوى سياسية ومنظمات عربية رفض الاتفاقية بشكل واسع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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