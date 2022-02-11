سياسة
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خوفاً على حمضه النووي.. هل جلس بوتين بعيداً عن ماكرون لرفضه فحص كورونا؟
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء فحص كورونا لدى زيارته روسيا، ما تسبب في ابتعاد الرئيس بوتين عنه في أثناء اجتماعهما الأخير، حسب ما نقله مصدران قالا إن "رفض الفحص كان أمنياً بحتاً".. ما السبب؟
خوفاً على حمضه النووي.. هل جلس بوتين بعيداً عن ماكرون لرفضه فحص كورونا؟
رفض ماكرون الخضوع لفحص كوفيد-19 فقرر بوتين الجلوس بعيداً عنه / Reuters
11 فبراير 2022

قال مصدران في الوفد المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرويترز الخميس إن "ماكرون رفض طلب الكرملين الخضوع لفحص روسي لكوفيد-19 لدى وصوله للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مما تسبب في جلوسه على مبعدة من الزعيم الروسي".

وصُدم المراقبون بصور ماكرون وبوتين وهما جالسان متباعديْن عند طرفي طاولة طولها أربعة أمتار لبحث الأزمة الأوكرانية يوم الاثنين، مما دفع بعض الدبلوماسيين وآخرين للقول إن بوتين ربما يريد إرسال رسالة دبلوماسية.

لكن المصدريْن المطلعيْن على البروتوكول الصحي للرئيس الفرنسي أبلغا رويترز بأن ماكرون وجد نفسه أمام خياريْن: إما قبول مسحة تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) تجريها السلطات الروسية ومن ثم السماح له بالاقتراب من بوتين وإما الرفض مما يضطره لالتزام قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة.

وقال أحد المصدريْن لرويترز: "نعلم جيداً أن ذلك يعني عدم المصافحة والجلوس على مائدة طويلة. لكن لن نقبل حصولهم على الحمض النووي للرئيس"، مشيراً إلى المخاوف الأمنية إذا فحص أطباء روس ماكرون.

ولم يرد متحدث باسم الكرملين بعد على رسالة من رويترز تطلب التعليق.

وأكد المصدر الثاني المرافق للوفد الفرنسي لرويترز أن ماكرون رفض الخضوع لفحص (بي.سي.آر) تجريه السلطات الروسية. وقال المصدر إن ماكرون أجرى بدلاً من ذلك فحص (بي.سي.آر) قبل مغادرته فرنسا ثم اختباراً للأجسام المضادة أجراه طبيبه الخاص فور وصوله إلى روسيا.

وقال المصدر الثاني: "أبلغنا الروس بأن بوتين في حاجة إلى البقاء في فقاعة طبية محكمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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