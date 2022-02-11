سياسة
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عبر إعلانات غوغل.. إسرائيل تشن حملة لتشويه سمعة "العفو الدولية" بعد تقريرها
بعد تقريرها عن نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذي أغضب تل أبيب بشدّة أنشأت الخارجية الإسرائيلية صفحة ويب لتشويه سمعة منظمة العفو الدولية، مستخدمةً إعلانات "غوغل".
عبر إعلانات غوغل.. إسرائيل تشن حملة لتشويه سمعة "العفو الدولية" بعد تقريرها
تسلّط ممارسات الحكومة الإسرائيلية الضوء على دور التكنولوجيا الكبير في المساعدة والتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان / AA
11 فبراير 2022

أنشأت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخّراً صفحة ويب لتشويه سمعة منظمة العفو الدولية "أمنستي"، التي كانت أصدرت الأسبوع الماضي تقريراًمن 211 صفحة بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة.. وجريمة ضد الإنسانية".

وتُعَد صفحة الويب التي توجد على عنوان إلكتروني رسمي للحكومة الإسرائيلية وتتضمن العلامة التجارية للخارجية الإسرائيلية، مستودعاً لروابط مقالات إعلامية تتهم منظمة العفو الدولية بتشويه سمعة إسرائيل.

ويقول مراقبون إن من الواضح أن تل أبيب تحاول تثبيط تأثير تقرير المنظمة الحقوقية التي تتّخذ من المملكة المتحدة مقرّاً لها، من خلال أسلوب الدعاية السلبية والمعلومات المضللة، وأنّ "هذه الفضيحة الأخيرة تسلّط الضوء على دور التكنولوجيا الهائل في المساعدة والتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان".

ويجري الترويج للصفحة الإسرائيلية عبر إعلانات "غوغل"، وتصف "أمنستي" بأنّها "منظمة راديكالية" ومعادية للسامية، وتهدف إلى تدمير إسرائيل بطريقة ما، "أو إنكار حقها في الوجود بصفتها دولة قومية للشعب اليهودي".

وكانت الأمينة العامة للعفو الدولية أنياس كالامار طالبت مطلع الشهر الجاري في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة القدس بمساءلة إسرائيل عن ارتكاب جريمة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.

وبينما لقي تقرير "أمنستي" ترحيباً وإشادةً فلسطينيةً واسعةً، أغضب التقرير تل أبيبالتي قالت إنّه "يعيد تدوير الأكاذيب والتناقضات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن منظمات الكراهية المعروفة بمناهضة إسرائيل، وكل ذلك بهدف إعادة بيع البضائع التالفة في عبوات جديدة".

مصدر:TRT عربي
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