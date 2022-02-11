طالبت شركة آبل عدداً من حاملي هاتف آيفون بالأردن بأخذ الحيطة والحذر بعد تعرّض هواتفهم للاختراق من شركتين إسرائيليتين.

ونقل موقع "عمون" الأردني عن مصدر إعلامي أمريكي (لم تسمّه) قوله إن شركتين إسرائيليتين اخترقتا 8 آلاف هاتف خلوي بينها 200 رقم أردني.

وأوضح "عمون" أن من بين الهواتف المستهدفة الديوان الملكي واللجنة الأولمبية والمحامية والناشطة هالة عاهد والإعلامية ديما علم فراج والسياسي مصطفى حمارنة.

وأعلنت المحامية عاهد أنها تلقت إخباراً بتعرّض هاتفها للاختراق، كذلك قال السياسي حمارنة إنه تلقى بالفعل إشعاراً من الشركة المصنّعة للهاتف باختراق هاتفه بشكل متواصل ولأشهر.

وأشار حمارنة إلى أن "الانتهاك شمل الأرقام والصور وتطبيق واتساب والتطبيقات والرسائل النصية والبريد الإلكتروني".

وقال المصدر الأمريكي لـ"عمون" إنه لا يعلم إن كان البرنامج الإسرئيلي "بيغاسوس" تعاون مع جهات محلية ساهمت مع تل أبيب في الاختراق.

وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز إن شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة في برمجيات شركة آبل (Apple) في الوقت ذاته الذي استطاعت فيه مجموعة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية اختراق هواتف آيفون عام 2021 حسب تقرير لوكالة رويترز.

وقالت المصادر إن شركة "كوا دريم" (Qua dream)، وهي شركة أصغر حجماً وأقل شهرة من "NSO"، تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعملاء من الحكومات.

واكتسبت الشركتان المتنافستان العام الماضي شهرتهما بقدرتهما على اختراق هواتف آيفون عن بُعد، وفقاً لما قالته المصادر، وهو ما يعني أن بإمكان الشركتين تعريض هواتف شركة آبل للخطر من دون أن يفتح أصحابها روابط خبيثة.

ويعتقد خبراء يعكفون على تحليل اختراقات مجموعة "إن إس أو" وشركة "كوا دريم" منذ العام الماضي أن الشركتين استخدمتا أساليب برمجية متشابهة جداً تعرف باسم "فورسد إنتري" (Forced Entry) في اختراق هواتف آيفون.

وذكر التقرير أن المحللين أبدوا اعتقادهم بأن أساليب الشركتين في الاختراق متشابهة لأنهما استغلتا ثغرات واحدة في منصة التراسل الفوري الخاصة بشركة آبل، واستخدمتا أسلوباً متشابهاً في زرع برمجيات خبيثة في الأجهزة المستهدفة.

ورفعت "آبل" دعوى على مجموعة "NSO" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتهمتها بمخالفة شروط الاستخدام واتفاق الخدمات في ما يخص هواتفها، ولا تزال القضية في مراحلها الأولى.

وتقول شركات برمجيات التجسس إنها تبيع تكنولوجيا ذات إمكانيات عالية لمساعدة الحكومات في إحباط الأخطار المحدقة بالأمن الوطني.

غير أن منظمات حقوقية وصحفيين أثبتوا مراراً أن هذه البرمجيات تستخدم في الاعتداء على المجتمع المدني وتقويض المعارضة السياسية والتدخل في الانتخابات.