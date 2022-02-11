قال المفتش العام للرقابة على الصناعة النووية الاتحادية في الولايات المتحدة في تقرير صدر الخميس إنه عُثر على العديد من المكونات المقلّدة في محطات نووية أمريكية، مما قد يزيد من خطر حدوث عطل يتعلق بسلامة هذه المنشآت.

ويُعدّ التقرير ضربة للصناعة النووية الأمريكية التي تقلّصت السنوات الأخيرة مقابل الاعتماد على الطاقة المتجددة والمحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي مع تزايد المخاوف بين السكان في أعقاب سلسلة من الحوادث الخطيرة حول العالم، أبرزها ما حدث في أعقاب موجة مد عاتية (تسونامي) عام 2011 في محطة فوكوشيما اليابانية.

وجاء في التقرير الصادر عن مكتب المفتش العام للجنة التنظيمية النووية أن "الأجزاء المقلدة تشكل بواعث قلق تتعلق بالسلامة والأمن ويمكن أن يكون لاستخدامها عواقب وخيمة على المعدات الحيوية الضرورية لأداء المهام المتصلة بضمان السلامة في محطات الطاقة النووية".

وقال التقرير إن موظفي وزارة الطاقة وجدوا أكثر من 100 حالة تنطوي على مكونات مقلدة أو مغشوشة أو مشبوهة المنشأ في المفاعلات الأمريكية السنة المالية 2021 وحدها.

وأضافت أن الأجزاء المقلدة التي عُثر عليها في المفاعلات تضمنت فوهة مضخة مياه تستخدم في حالات الطوارئ وأجهزة استشعار لدرجات الحرارة ومفاتيح قواطع كهربائية تستخدم لمنع اندلاع الحرائق. ولم يذكر التقرير المفاعلات النووية المعنية أو مصدر هذه المكونات.

وقالت اللجنة التنظيمية النووية إنها تدرس التقرير. ولم تردُد وزارة الطاقة على الفور على طلب للتعليق.