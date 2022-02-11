سياسة
2 دقيقة قراءة
فرار آخر من العدالة في فرنسا.. هل تتعمد باريس التهاون بحق مجرمي نظام الأسد؟
تمكّن عضو سابق في أمن الدولة بنظام بشار الأسد متورّط في اعتقال المتظاهرين بين عامَي 2011 و2013 في العاصمة دمشق، من الإفلات من العدالة في فرنسا إثر قضاء محكمة النقض بأنّ الإجراءات التي بدأت ضده غير قانونية.
فرار آخر من العدالة في فرنسا.. هل تتعمد باريس التهاون بحق مجرمي نظام الأسد؟
توقّفت المتابعة القضائية لشعبان في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بعدما قضت محكمة النقض بأنّ الإجراءات التي بدأت ضده غير قانونية / AP
11 فبراير 2022

تمكّن عبد الحميد شعبان وهو أحد مرتكبي جرائم الحرب لصالح النظام السوري، من الهروب من القضاء الفرنسي إثر إبطال أعلى سلطة قضائية في البلاد محاكمته.

وكان شعبان (32 عاماً) عضواً في أمن الدولة في نظام بشار الأسد، إذ كشف تحقيق اعتمد على قانون قيصر، المصوّر مجهول الهوية الذي سرّب سلسلة من الصور الوحشية لحالات تعذيب وجثث سجناء في سجون النظام، أنّ شعبان متورّط في اعتقال المتظاهرين بين عامَي 2011 و2013 في العاصمة دمشق.

وذكر تقرير لمعهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي أنّ المتابعة القضائية لشعبان الذي اعتُقلَ في فرنسا في فبراير/شباط 2019، توقّفت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بعدما قضت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا في القضايا المدنية والجنائية، بأنّ الإجراءات التي بدأت ضده غير قانونية.

وقال التقرير الذي أعدّه الباحث ميشيل دوكلوس إنّ فرار شعبان وأمثاله من العدالة يلقي بظلاله على الإجراءات المتّخذة ضد مجرمي الحرب من التابعين للنظام السوري، ويقوّض مصداقية باريس ويبرز تهاونها في مكافحة الإفلات من العقاب.

ويأتي ذلك في ضوء تمكُّن عم بشار الأسد، رفعت الأسد، من الفرار من فرنسا أيضاً رغم حكم بالسجن أصدرته بحقه محكمة فرنسية في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us