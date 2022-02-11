سياسة
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شاهد | علماء يصنعون "سمكة" من قلب بشري.. ما القصة؟
تمكن علماء من جامعتَي هارفرد وإمروي من تطوير سمكة مصنوعة من خلايا عضلة قلب بشري، يمكنها التحرك والنبض تلقائياً باستخدام القوة ذاتها التي تعمل بها قلوب البشر، الأمر الذي يساعد الباحثين في إلقاء نظرة معمقة على الأسباب المؤدية إلى أمراض القلب.
شاهد | علماء يصنعون "سمكة" من قلب بشري.. ما القصة؟
علماء يصنعون "سمكة" من قلب بشري
11 فبراير 2022

ذكره موقع "

ساينس أليرت

" أنّ علماء تمكنوا من تطوير سمكة مصنوعة من خلايا عضلة قلب بشري، يمكنها التحرك والنبض تلقائياً باستخدام القوة ذاتها التي تعمل بها قلوب البشر.

واستطاع علماء من جامعتَي هارفرد وإمروي تطوير النظام الدموي المصغر، فيمكن للسمكة أن تتحرك بنبضات معينة لأكثر من 100 يوم.

وقال الموقع إنّ المخترعين يأملون أن يتمكن الجهاز المزود بالخلايا العضلية من استبدال القلوب البشرية لمن يحتاجون إلى عمليات زراعة مستقبلاً، وفقاً للبحث المنشور في مجلة "ساينس" العلمية.

وتتميز هذه "السمكة" بخاصيتين قد تسهمان في تحقيق ذلك، أولاهما أنها تتمكن من الحركة بشكل تلقائي، من دون حاجة إلى دفع أوتوماتيكي، كما تعمل بحركة ميكانيكية.

ونشر موقع "ساينس أليرت" فيديو للتجربة أظهر "السمكة" وهي تتحرك تلقائياً.

ويشير الموقع إلى أن هذه الدراسة من شأنها أن تساعد الباحثين في إلقاء نظرة معمقة على الأسباب المؤدية إلى أمراض القلب.

وبُنيت "السمكة القلبية" على جهود سابقة صنع خلالها علماء قنديل بحر باستخدام عضلات قلب جرذ.

وتحوي السمكة طبقتين من الخلايا العضلية على كل جانب من ذيلها، فعندما تنقبض إحداها تنبسط الأخرى، لتثير حركة ميكانيكية تلقائية تحفز الجانب المشدود على الانقباض والآخر على الانبساط، في حركة متوالية مستمرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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