سياسة
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أزمة أوكرانيا.. واشنطن تحذّر من غزو روسي محتمل خلال الألعاب الأولمبية
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن روسيا تحشد مزيداً من الجنود على حدودها مع أوكرانيا، محذّرًا من أن غزواً روسيّاً لكييف ممكنٌ حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية.
أزمة أوكرانيا.. واشنطن تحذّر من غزو روسي محتمل خلال الألعاب الأولمبية
أزمة أوكرانيا.. واشنطن تحذّر من غزو روسي محتمل خلال الألعاب الأولمبية / AP
11 فبراير 2022

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن قوات روسية جديدة تواصل التدفق على الحدود الأوكرانية وإن غزو أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك وقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حالياً في بكين.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في ملبورن، عقب اجتماع لمجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضمّ الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، إن واشنطن تواصل خفض أعداد الموظفين في سفارتها في أوكرانيا.

وأوضح: "نحن في إطار قد يبدأ فيه غزو في أي وقت، ولأكون واضحاً يشمل هذا وقت الألعاب الأولمبية"، متجاهلًا تكهنات عن أن موسكو ستنتظر حتى نهاية أولمبياد بكين لتجنّب إقحام حليفتها الصين في الأزمة.

وشدّد بلينكن على أن الولايات المتحدة "تفضّل أن تحلّ الخلافات" مع روسيا "دبلوماسياً", وأضاف: "بذلنا كلّ جهد ممكن للحوار مع روسيا".

وقال أيضاً: "لكن في الوقت نفسه، كنّا واضحين جدّاً بشأن بناء الردع وبناء الدفاع والتوضيح لروسيا أنها إذا اختارت مسار عدوان متجدّد، فستواجه عواقب كبيرة".

يأتي إعلان بلينكن في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا على الفور.

وأضاف بايدن: "نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم. هذا وضع مختلف جدّاً، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة".

ومؤخّراً وجّهَت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهدّدت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنّت هجوماً على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

وتضغط موسكو على كييف لتقديم تنازلات لمتمرّدين مدعومين من روسيا في الشرق الأوكراني يخوضون معارك في مواجهة القوات النظامية منذ عام 2014 في إطار نزاع أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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