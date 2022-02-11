أظهرت صور من قمر صناعي نشرتها شركة أمريكية خاصة، أعمال حشد عسكري روسي جديدة في عدة مواقع قريبة من أوكرانيا، ما يشير إلى أنّ استمرار موسكو في حشد قواتها وسط جهود دبلوماسية تهدف إلى تخفيف الأزمة.

وتجري روسيا تدريبات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا وتدريبات بحرية في البحر الأسود في إطار زيادة النشاط العسكري قرب أوكرانيا، والذي أثار مخاوف من غزو وشيك. وتنفي روسيا تخطيطها لشنّ أيّ هجوم.

وقالت شركة "ماكسار تكنولوجيز"، التي مقرّها الولايات المتحدة وترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع، إنّ الصور التي التقطت يومي الأربعاء والخميس، أظهرت أعمال حشد كبيرة جديدة بعدة مواقع في شبه جزيرة القرم وغرب روسيا وبيلاروسيا.

وقالت إنّ قوات ومعدات جديدة وصلت قرب نوفوزرنوي في القرم، مشيرةً أيضاً إلى حشد جديد قرب بلدة سالفن على الساحل الشمالي الغربي لشبه الجزيرة.

وأضافت في بيان أُرسلَ بالبريد الإلكتروني في وقت متأخّر مساء الخميس، إلى أنّ حشوداً كبيرة من القوات والعتاد وصلت في الآونة الأخيرة إلى منطقة تدريب كورسك غربي روسيا على بعد 110 كيلومترات تقريباً شرقي الحدود الأوكرانية.

ولا تفصح روسيا عن عدد القوات التي تنشرها وتقول إنّ لها الحق في تحريك قواتها في أنحاء أراضيها كما ترى. وهي تُصرّ على أنّها لا تشكّل تهديداً لغيرها.