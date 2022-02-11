انطلق "قطار الخير" من العاصمة التركية أنقرة، الجمعة، محملاً بمساعدات تزن 921 طناً للشعب الأفغاني، جمعتها 16 منظمة إغاثية محلية بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

ونظمت "آفاد" احتفالاً في وداع قافلة المساعدات بحضور نائب وزير الداخلية إسماعيل تشاتلاق، ونائب وزير المواصلات والبنية التحتية أنور إسكورت. ورئيس آفاد يونس سيزار، وممثلين عن الجهات المانحة.

وأشار تشاتلاق في الكلمة التي ألقاها، أنّ حملة المساعدات التي تُشرف عليها آفاد، تأتي بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأعرب عن شكره للمانحين في تأمين المساعدات الإنسانية لـ"قطار الخير" الأول والثاني.

ومن جانب آخر أشار إسكورت إلى أنّ الأخوّة التركية الأفغانية تمتد لمئات السنين. ولفت إلى أن "قطار الخير" الثالث، سينطلق من تركيا إلى أفغانستان بعد 15 يوماً.

ويتكون قطار الخير من 45 حاوية، محملة بـ921 طن من المساعدات، وستقطع 4 آلاف و168 كيلومتراً حيث ستستغرق 12 يوماً للوصول إلى أفغانستان.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي انطلق "قطار الخير" من العاصمة التركية أنقرة، ووصل في 7 فبراير/شباط الجاري، وكان محملاً بـ750 طناً من المساعدات.

وسبقه إعلان الرئيس أردوغان، استعداد بلاده إرسال قطار محمل بالمواد الغذائية والملابس والمعدات الطبية والاحتياجات العاجلة إلى أفغانستان، وقال: "إن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مشاكل أفغانستان التي تربطها بها روابط تاريخية وثقافية عريقة.​​​​​​"